L’AQUILA – Grandissima partecipazione, tanta voglia di stare insieme e riaccendere creatività, cultura e arte. ON Festival ha esordito ieri con la prima di quattro giornate ricche di eventi gratuiti in centro storico per bambini, adolescenti, adulti, over 60, che si terranno tra l’Emiciclo e la Villa Comunale.

Oggi 2 luglio un’altra giornata piena di laboratori, workshop e spettacoli: da segnalare per gli over 60, il laboratorio di danza creativa Memorie dal corpo a cura di Atelier Kontempo’raneo, perché “il corpo è fatto di memorie e segni che danzano e creano possibilità nel qui e ora”. Danza creativa anche per gli adolescenti con CORPOincoDICE e, in collaborazione con la cooperativa sociale Verdeaqua Nuovi orizzonti, il laboratorio di danza integrata Altradanza. Musica live alle 19 con Apericreativo da Carolina e Gina. E la sera, gran finale con la serata di Gala del Premio danza città dell’Aquila.

Per prenotare laboratori ed eventi e acquistare i biglietti: www.on-festival.it.

ON Festival è un evento unico nel suo genere, alla prima edizione ma con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso. Tante le associazioni e realtà del territorio protagoniste, unite dalla voglia di riaccendere il lato culturale, creativo e artistico della città. A dare vita a questa rete, le ballerine professioniste Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini, che in città gestiscono il PAQ center (Performing Art Center L’Aquila).

Per info sul programma si può consultare il sito www-on-festival.it o si possono seguire i canali Facebook (On Festival L’Aquila) e Instagram (@on_festival_aq).

ON Festival è patrocinato dal Comune dell’Aquila.

Associazioni che supportano ON Festival: MyGym, Street Fitness, Verdeacqua onlus, PAQ Center, Brucaliffo, Piripù, Atelier Kontemporaneo, Freestyle session, Ginger Swing, Mètis community solutions, Factory sound, I Guastafeste, Manà Manà.

Sponsor dell’evento: Reale Mutua, Auddino srl, Ricamotutto, Playwell, Genitti Ottici, Da Carolina e Gina.

Media partner: Ilcapoluogo.it

PROGRAMMA 2 LUGLIO

Tutto il giorno Premio Danza Città dell’Aquila – Emiciclo

9:00 – 12:00 Selezioni categorie Junior/Senior Premio Danza – Emiciclo

10:00 – 11:00 Memorie dal Corpo (over 60) – Villa Comunale

10:00 – 11:00 Street Fitness (da 8 anni in su) – Villa Comunale

10:00 – 11:00 Vinyasa Flow – Yoga all’aperto (da 10 anni in su) Basilica di Collemaggio

11:00 – 12:00 CORPOincoDICE (da 12 anni in su) – Villa Comunale

12:00 – 13:00 CORPOincoDICE (da 12 anni in su) – Villa Comunale

16:30 – 17:30 AltraDanza (laboratorio integrato) – Villa Comunale

17:00 – 18:00 Workout sotto il sole (da 14 anni in su) – Parco del Sole

17:30 – 17:30 Merenda Creativa – Villa Comunale

17:30 – 18:30 AltraDanza (laboratorio integrato) – Villa Comunale

18:00 – 19:00 Street Fitness (da 8 anni in su) – Villa Comunale

18:30 – 19:30 Segni ribelli (6 – 10 anni) – Villa Comunale

19:00 – 20:00 Apericreativo in Musica Live – Villa Comunale

21:00 – 0:00 La Danza ON Stage Gala – Emiciclo