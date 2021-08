Una sentenza della Cassazione, la numero 27476/2021 ha chiarito i termini e le modalità della sospensione della patente in caso di patteggiamento per omicidio stradale – non aggravato e attenuato dalla riparazione del danno. Il condannato secondo la Corte non può contestare la sanzione accessoria della sospensione della patente per due anni. Nel caso in esame si sosteneva che la sospensione di due anni sarebbe spropositata a fronte di una condanna a sei mesi per aver commesso la fattispecie meno grave del comma 7 dell’articolo 590bis del Codice penale.

La corte ha eccepito che stante quanto previsto dall’articolo 222 del Codice della strada che prevede in caso di imputazione per omicidio stradale o lesioni colpose gravi una sospensione minima di quattro anni, i giudici di merito hanno più tenuto conto della riduzione dovuta al patteggiamento.

Il giudice, secondo la Cassazione, con la sospensione di due anni, ha correttamente esercitato la gradazione della sanzione accessoria nell’ambito del patteggiamento senza difetto di motivazione. Al contrario, rileva la Cassazione, in caso di revoca disposta a seguito di ipotesi non aggravate di omicidio o lesioni personali stradali il giudice è chiamato fornire una motivazione più rafforzata.