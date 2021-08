TOKYO – Mezzogiorno di… Gaia Sabbatini! Oggi, mercoledì 4 agosto, alle 12 (ora italiana, le 19 in Giappone), infatti, l’atleta teramana (nata il 10 giugno 1999), campionessa europea Under 23, disputerà la semifinale dei 1.500 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo. Sicuramente numerosi teramani e abruzzesi, ma non solo, saranno davanti alla televisione per tifare la bella e brava Sabbatini.

In tivvù si può seguire la gara della Sabbatini su Rai2, in diretta streaming, Discovery+ ed Eurosport Player.

La 22enne abruzzese, alla sua prima gara a cinque cerchi, ha corso la seconda batteria di qualificazione alla semifinale chiudendo al quarto posto con il tempo di 4:05.41 alle spalle di Hassan (Paesi Bassi) Hull (Australia) e Purrier St Pierre (Stati Uniti): sono stati soltanto 24 i centesimi di secondo che l’hanno divisa dalla prima.

Dopo la semifinale delle 12, con la Sabbatini, l’altra semifinale è prevista a seguire alle ore 12.12.

Dalla Sabbatini si aspettano altre emozioni. Comunque è già da applausi, visto che da matricola in questa importante competizione è tra le prime 25 atlete al mondo. Non va dimenticato che è l’unica atleta italiana che si è qualificata alle semifinali.

Intanto l’azzurra Gaia Sabbatini fa impazzire il web. I social per lei sono letteralmente impazziti, basta guardare il suo profilo Instagram. Bellissima, vincente e anche influencer.

Sempre oggi alle 11.20 (ora italiana), c’è da seguire l‘Italia pallanuoto che sfida la Serbia nei quarti di finale. Nelle fila del Settebello trova posto come protagonista Francesco Di Fulvio, (medaglia di bronzo in carica, Rio de Janerio 2016), nato a Pescara il 15 agosto 1993. Attualmente è tessarato con la Pro Recco.

Il torneo di pallanuoto maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 entra nella fase più attesa: quella a eliminazione diretta. Tra le squadre che proseguiranno il loro cammino nei giochi c’è anche l’Italia, che nel proprio girone, quello A, ha chiuso al secondo posto alle spalle della Grecia. Per il Settebello è comunque arrivato il pass per i quarti, con la Serbia. In caso di buone notizie da questo incontro, per gli azzurri poi ci sarebbe la vincente di Usa-Spagna, gara che si disputerebbe venerdì 6 agosto alle ore 12.50 italiane. La finale del torneo è prevista per domenica 8 agosto alle 9.30.

Altro appuntamento da tifare oggi 4 agosto alle 15 (ora italiana), è quello che vede la coppia azzurra, formata da Daniele Lupo e l’abruzzese di Ortona Paolo Nicolai, che sfida quella del Qatar, composta da Cherif e Ahmed, attualmente testa di serie numero 1 del ranking mondiale nel beach volley.

La gara è valida per i quarti di finale

Nelle olimpiadi di Rio de Janerio 2016 Nicolai e Lupo conquistarono la medaglia di argento, sconfitti in finale dal Brasile.