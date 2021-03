L’AQUILA – Antrodoco, una petizione per un collegamento ferroviario Roma San Benedetto. La competizione e il branding tra territori e città anche vicine non sempre porta i risultati sperati. Emblematico in questo senso quello che succede in materia di trasporti al ridosso dei territori della provincia dell’Aquila, del Lazio e dell’Umbria.

Ieri la Regione ha dato il via libera alla presa d’atto dello studio di fattibilità per il potenziamento della Roma Pescara, il cui iter è in uno stato abbastanza avanzato ed inserito già nella prima bozza di Recovery. All’Aquila, quasi per reazione, è nata una petizione per la L’Aquila Roma. Se la petizione ha raccolto molti consensi in città non si può dire la stessa cosa al di fuori.

Roma L’Aquila e la petizione gemella di Antrodoco

Ne è nata infatti una pressoché identica ad Antrodoco, ex provincia dell’Aquila. Anche ad Antrodoco l’obiettivo è semplice ed intuitivo, rompere l’isolamento delle aree interne. Ma il rischio così è di condannarsi ognuno all’auto-isolamento perché ogni proposta rischia di non avere i numeri per dimostrarsi indispensabile, se non altro nel breve e medio termine. I promotori delle petizioni hanno sicuramente tutta la legittimità del caso nel proporre, a mancare al momento sembra essere la capacità della politica di fare sintesi, di costruire sinergie, di immaginare livelli diversi di cooperazione con i territori limitrofi.

Nel capoluogo abruzzese ci sarà un consiglio comunale sul tema del collegamento ferroviario Roma L’Aquila, vedremo cosa ne uscirà fuori.