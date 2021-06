CARDIFF – Massimo Brunello, Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che oggi alle 20 locali (21 ITA) all’Arms Park di Cardiff affronterà il Galles nella prima giornata del Sei Nazioni Under 20. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Collection.

Triangolo allargato formato da Marin, Vaccari e Gesi con Menoncello e Drago a formare la coppia di centri. Le chiavi della mediana saranno affidate a Ferrarin e Albanese. In terza linea capitan Andreani sarà affiancato da Cannone e Vintcent.

In seconda linea troveranno spazio Piantella e Ferrari, mentre la prima linea sarà formata da Neculai, Di Bartolomeo e Rizzoli.

Pronti a entrare dalla panchina Baldelli, Spagnolo, Hasa, Andreoli, Cenedese, Garbisi, Teneggi, Schiabel, Boschetti, Marucchini, Fusari.

“Ci siamo preparati al meglio per questo torneo. Il Sei Nazioni Under 20 è una competizione di alto livello dove si affrontano alcuni dei migliori prospetti giovanili del panorama rugbistico mondiale. Affronteremo come prima partita i padroni di casa del Galles con tanto entusiasmo e una grande determinazione. Focus sulla nostra prestazione: possiamo fare un buon esordio nel torneo” ha dichiarato Massimo Brunello.

La partita sarà diretta dal fischietto georgiano Nika Amashukeli.

Questa la squadra azzurra che scenderà in campo:

15 Leonardo MARIN (Mogliano Rugby 1969)*

14 Flavio Pio VACCARI (Unione Rugby Capitolina)*

13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby)

12 Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1969)

11 Simone GESI (HBS Colorno)

10 Mattia FERRARIN (Argos Petrarca)

9 Manfredi ALBANESE (Kawasaki Robot Calvisano)

8 Lorenzo CANNONE (Argos Petrarca)*

7 Ross Micheal VINTCENT (Accademi Nazionale Ivan Francescato)*

6 Luca ANDREANI (Rugby Bassa Bresciana)* – capitano

5 Nicola PIANTELLA (Rangers Vicenza)*

4 Giacomo FERRARI (Unione Rugby Capitolina)*

3 Ion NECULAI (Cavalieri Union Prato)*

2 Tommaso DI BARTOLOMEO (Argos Petrarca)*

1 Luca RIZZOLI (Unione Rugby Capitolina)

A disposizione

16 Matteo BALDELLI (Cavalieri Union Prato)*

17 Mirco SPAGNOLO (Checco Camposampiero Rugby)*

18 Muhamed HASA (Argos Petrarca)*

19 Riccardo ANDREOLI (Rugby Carpi)*

20 Giovanni CENEDESE (Villorba Rugby)*

21 Alessandro GARBISI (Mogliano Rugby 1969)

22 Nicolò TENEGGI (Valorugby Emilia)*

23 Fabio SCHIABEL (Rugby San Donà)

24 Fabrizio BOSCHETTI (Rugby Viadana 1970)

25 Giulio MARUCCHINI (S.S. Lazio Rugy 1927)

26 Arturo FUSARI (Fiamme Oro Rugby)

*Membro dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato

Questa la formazione del Galles:

Beetham; John, Evans, Hawkins, McDonough; Costelow, Williams; Tuipulotu, Deaves, Mann; Jenkins, Peard; Evans, Daniel, Phillips

A disposizione: Burrows, Bevacqua, Jones, Fender, Davies, Ethan Lloyd, Reed, Florence, Richards, James, Evan Lloyd

All. Cunningham