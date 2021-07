CARDIFF – Massimo Brunello, Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che, oggi 13 luglio, alle 13.45 locali (14.45 italiane) all’Arms Park di Cardiff affronterà l’Inghilterra nel quinto ed ultimo turno del Sei Nazioni Under 20 di rugby. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena.

Sei i cambi nel XV titolare degli Azzurrini rispetto all’ultima partita contro l’Irlanda. Triangolo allargato formato da Pani, Gesi e Manoncello – spostato all’ala – con Schiabel dal primo minuto a fare coppia con Drago al centro. Cambia la mediana con Ferrarin e Garbisi schierati titolari.

In terza linea insieme a capitan Andreani e a Cannone ci sarà Cenedese. In seconda linea Boschetti farà coppia con Piantella, mentre in prima linea Baldelli partirà dal primo minuto insieme a Rizzoli e Neculai.

Pronti a subentrare dalla panchina Di Bartolomeo, Spagnolo, Bizzotto, Ferrari, Vintcent, Albanese, Marin, Vaccari, Angelone, Marucchini, Brighetti.

Contro l’Inghilterra la seconda terza linea aquilana Andrea Angelone parte di nuovo dalla panchina.

Andrea Angelone (classe 2001) è cresciuto rugbisticamente nelle file della Polisportiva L’Aquila Rugby, poi passato all’IsWeb Avezzano (serie B) e a seguire alla Lazio (Peroni Top 10) e attualmente tesserato con le Fiamme Oro (Peroni Top 10).

“Vogliamo chiudere il torneo nel migliore dei modi. Conosciamo bene il nostro avversario e il suo valore. Con una maggiore lucidità nei momenti chiave del match possiamo fornire una nuova, importante, prestazione in questo Sei Nazioni” ha dichiarato Massimo Brunello.

Dirigerà il match il fischietto scozzese Hollie Davidson.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Lorenzo PANI (Cavalieri Union Prato)*

14 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby)*

13 Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1969)

12 Fabio SCHIABEL (Rugby San Donà)*

11 Simone GESI (HBS Colorno)

10 Mattia FERRARIN (Argos Petrarca)

9 Alessandro GARBISI (Mogliano Rugby 1969)

8 Lorenzo CANNONE (Argos Petrarca)*

7 Giovanni CENEDESE (Villorba Rugby)*

6 Luca ANDREANI (Rugby Bassa Bresciana)* – capitano

5 Nicola PIANTELLA (Rangers Vicenza)*

4 Fabrizio BOSCHETTI (Rugby Viadana 1970)

3 Ion NECULAI (Cavalieri Union Prato)*

2 Matteo BALDELLI (Cavalieri Union Prato)*

1 Luca RIZZOLI (Unione Rugby Capitolina)*

A disposizione:

16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Argos Petrarca)*

17 Mirco SPAGNOLO (Checco Camposampiero Rugby)*

18 Valerio BIZZOTTO (Rugby Bassano)*

19 Giacomo FERRARI (Unione Rugby Capitolina)*

20 Ross Micheal VINTCENT (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

21 Manfredi ALBANESE (Kawasaki Robot Calvisano)

22 Leonardo MARIN (Mogliano Rugby 1969)*

23 Flavio Pio VACCARI (Unione Rugby Capitolina)*

24 Andrea ANGELONE (Fiamme Oro Rugby)

25 Giulio MARUCCHINI (S.S. Lazio Rugy 1927)

26 Michele BRIGHETTI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

Questa la formazione dell’Inghilterra:

Bailey O.; Roebuck, Bates, Lancaster, Relton; Mathews, van Poortvliet (cap); Merigan, Clement, Richards; Groves, Clark; Kindell-Beaton, Riley, Baxter

A disposizione: Vanes, Haffar, Green, Thomas, Gray, Stonham, Carr-Smith, Smith, Cokanasiga, Bailey D., Atkinson

All. Dickens