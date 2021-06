Negli Stati Uniti Poparazzi è l’app più scaricata al momento e la sua valutazione è già oltre i 100 milioni di dollari. E’ la nuova piattaforma che scompagina le regole classiche dei social network.

L’app non consente di fare selfie né di applicare filtri e l’altra peculiarità è che non è il proprietario del profilo a postare ma tutti quelli che scattano una foto a lui o a lei. Sul profilo si troveranno dunque solo le nostre immagini scattate e condivise da altri che, come veri e propri paparazzi, cercheranno di rubare il nostro ritratto migliore (o peggiore).

Solo su iOS

L’app è disponibile solo per i sistemi operativi iOS, ma in futuro potrebbe arrivare anche la versione per Android. L’interfaccia è molto simile a quella di Instagram e TikTok con la differenza che la bacheca degli iscritti sarà creata dagli scatti degli amici.

Contro il bullismo

La comunità di Poparazzi tiene a sottolineare come gli utenti avranno in ogni caso il pieno controllo del proprio profilo. Netta, ovviamente, anche la presa di posizione da parte della comunity verso comportamenti predatori, stalking, minacce, molestie, intimidazioni, invasione della privacy, rivelazione di informazioni personali di altre persone e incitamento ad altri a commettere atti violenti. «I termini di utilizzo sono presi molto sul serio – si legge sul sito –. Ti cacciamo fuori!».