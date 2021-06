L’AQUILA – “Cosa deve ancora accadere per dare e, soprattutto, far utilizzare i taser o gli spray anti-aggressione alle Forze dell’Ordine? ” – dice a Laquilablog Roberto Di Stefano, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri. “Abbiamo chiesto alle forze politiche, ai responsabili ministeriali e, prima di tutto, al nostro Comando Generale di dare in assegnazione, a chi scende ogni giorno in strada per garantire la sicurezza, strumenti alternativi e meno letali, in grado di disinnescare rapidamente e senza rischi per chi opera. Nella prima fase di sperimentazione ci sono stati numerosi impedimenti per il loro utilizzo e regole di ingaggio. Migliaia sono i dubbi in chi deve operare e agire in pochissimi istanti. Comunque siamo da tanto, troppo tempo, in attesa delle distribuzioni.