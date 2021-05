L’AQUILA – Alla quarta giornata della Coppa del Centenario FIP di C GOLD, torneo che coinvolge 10 formazioni di Marche, Umbria ed Abruzzo, è arrivata la prima vittoria per il giovane team del Nuovo Basket Aquilano, impegnato quest’anno per la prima volta nella quarta categoria nazionale con un roster come sempre espressione dell’inesauribile vivaio che tante soddisfazioni ha dato da sempre alla società del capoluogo.

Gli aquilani hanno espugnato il campo della Sambenedettese con una gara di grande intensità e dopo un primo quarto combattuto hanno preso il largo stroncando la resistenza dei rossoblù locali, evidenziando un ottimo stato di forma e una maggiore confidenza con la categoria, dopo le prime tre gare giocate comprensibilmente con un coinvolgimento emotivo dovuto certamente all’inesperienza della maggior parte dei giocatori della rosa.

La prima vittoria ha portato in dote anche un altro esordio in prima squadra per un nuovo ragazzo Under 18: dopo quelli di Daniele Perrella (2003) e Francesco Tuccella (2004), ormai alla loro quarta gara, con Paolo Belmaggio (2003) già al secondo anno in prima squadra e già elemento di grande affidabilità, ieri prima partita di C GOLD anche per Tommaso Santomaggio (2004): per loro e per gli altri babies, trascinati dai seniores che li guidano in campo sempre con maggiore impatto, tanta esperienza negli occhi che tornerà utile al via nel prossimo Campionato!

Giustificata la soddisfazione a fine gara per lo Staff Tecnico-Atletico e societario: un continuo lavoro per la crescita di un vivaio sempre più protagonista: ieri ben 9 elementi su 12 in campo con la stessa maglia con cui hanno iniziato la loro attività fin dai tempi della Scuola Minibasket L’Aquila!

Queste le parole di coach Luigi De Laurentiis: “Un incontro non facile alla vigilia, in trasferta, con il primo caldo in campo e venendo dalle prime tre gare che ci avevano visti sconfitti. Tre partite che però ci avevano fatto intravedere ampissimi margini di miglioramento, soprattutto in considerazione del fatto che avevamo giocato con formazioni esperte e abituate a questa categoria. Un’ottima difesa ci ha permesso di mettere al sicuro l’incontro già alla fine del terzo quarto, la frazione che ha scavato il solco e che ci ha permesso di gestire al meglio il risultato negli ultimi 10 minuti. Ci alleniamo da settembre e poi dopo lo stop per covid da fine gennaio con grande impegno. Abbiamo una squadra giovane e magari piccola fisicamente, ma i ragazzi stanno dimostrando grande attitudine al lavoro e voglia di sacrificarsi per migliorare, in linea con le attitudini storiche del club. Sono soddisfatto per loro e per lo staff tecnico-atletico che mi supporta e con il quale, in grande sintonia, stiamo portando avanti un programma molto coinvolgente. Ora testa alla prossima gara, in casa domenica in uno dei derby d’Abruzzo con il Vasto Basket.”