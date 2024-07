Nuovo acquisto per L’Aquila 1927: arriva Francesco Russo

L’AQUILA – L’Aquila 1927 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto delle prestazioni del calciatore Francesco Russo.

Esterno offensivo classe 2007, è cresciuto nel vivaio della Juventus. Con il sodalizio bianconero ha disputato l’intera trafila della Scuola Calcio e del Settore Giovanile, mettendosi in luce nei campionati nazionali Under 15 (13 reti), Under 16 (5 reti) e Under 17 (2 reti).

“Ho scelto L’Aquila perché secondo me è una realtà importante e voglio dimostrare il mio valore in Serie D – dichiara il giovane cresciuto nel vivaio bianconero – Sono molto contento e non vedo l’ora di incominciare al massimo questa stagione. Personalmente spero di contribuire agli obiettivi comuni segnando il più possibile. Il sogno è diventare il capocannoniere della squadra”.