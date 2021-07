Una nuova variante del Covid è stata scoperta in Gran Bretagna e ora è in fase di studio.

Gli esperti della Public Health England, l’agenzia esecutiva del dipartimento della salute inglese, hanno finora confermato 16 casi.

Sono in corso test nei laboratori per comprendere l’impatto della nuova mutazione del virus ed è stata designata come variante «sotto indagine» mercoledì scorso.

È designata con la sigla B.1.621.

Per la prima volta, come indicato dal WHO è stata individuata in Colombia lo scorso gennaio.

È anche nota come variante Kappa.

Gli scienziati inglesi al momento hanno evidenziato che non ci sono prove che la nuova variante renda i vaccini meno efficaci.

La maggior parte dei casi è stata collegata a viaggi all’estero.