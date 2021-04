L’AQUILA – “Un altro pezzetto di puzzle è stato aggiunto nella realizzazione della nuova sede del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di L’Aquila”, lo dichiara Antonello Ghizzoni Segretario Interregionale FNS CISL AbruzzoMolise, sindacato più rappresentativo tra il personale dei Vigili del Fuoco.

“Infatti ieri è stato nominato il referente del Dipartimento VV.F. – continua Ghizzoni – a cui sarà affiancato anche un referente del Comando VV.F. di L’Aquila, che saranno di supporto al RUP già nominato dal Comune di L’Aquila. Auspichiamo pertanto, in applicazione a quanto previsto nell’accordo Tecnico di Attuazione, relativamente alla realizzazione della nuova Sede VV.F. in via Panella, laddove nel post sisma sono stati costruiti alloggi provvisori proprio per i Vigili del fuoco, che, ci possa essere un verosimile impulso per il celere avvio della procedura di realizzazione della nuova Sede del Comando Provinciale VV.F. di L’Aquila. Nel frattempo ringraziamo il Comune di L’Aquila nella persona del Sindaco Biondi che fin da subito si è speso per ridare quella giusta dignità che tutto il personale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila merita”.

“Come Organizzazione sindacale – conclude Il Segretario della FNS CISL – prendiamo le distanze dalle dichiarazioni fatte da un Consigliere comunale, in quanto, non condividiamo categoricamente la frase citata in un suo articolo, che riporto fedelmente, “ritenuta non idonea dai sindacati e non rispondente ad alcuna logica”.