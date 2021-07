L’AQUILA – “Sono molto orgogliosa del risultato ottenuto” È quanto afferma, in una nota stampa il Consigliere Comunale Laura Cucchiarella (Lega), che spiega: “Nel mese di marzo, a seguito delle richieste ricevute dai residenti della frazione di Civita di Bagno, esasperati dall’assenza dell’illuminazione pubblica nel centro del paese ormai ricostruito ed abitato, ho chiesto all’Amministrazione la possibilità di effettuare un sopralluogo con i tecnici di riferimento. Insieme abbiamo predisposto tutto, affinché si potesse, nel minor tempo possibile, ridare luce alle vie principali del centro storico di Civita di Bagno.” Continua il consigliere, “metro per metro, il progetto ha preso forma ed ha convinto nella fattibilità funzionario e dirigente, che grazie agli importanti stanziamenti del bilancio di previsione, non hanno avuto obiezioni nel dare il via alla realizzazione del nuovo impianto, composto in parte da luci “sottogronda”, di grande effetto e molto funzionali soprattutto grazie all’impatto minimo per le abitazioni appena ristrutturate, evitando il disagio degli attraversamenti aerei dei cavi, e dell’installazione di antiestetici pali.” Conclude Cucchiarella “abbiamo ottenuto il risultato con un gioco di squadra, e non posso che ringraziare gli operai, i tecnici e l’Assessore alle Opere pubbliche Vito Colonna. Senza la loro competenza e professionalità, uno dei primi borghi ricostruiti dopo il sisma 2009, sarebbe ancora al buio, ed i residenti avrebbero continuato a vivere col disagio dell’oscurità notturna.”