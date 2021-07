L’AQUILA – “Vi ricordate la mappa delle temperature che vi abbiamo postato qualche giorno fa per annunciarvi l’arrivo di una nuova ondata di calore? Quella che vi postiamo quest’oggi è del tutto simile, a testimonianza che, spesso, un trend intrapreso a livello atmosferico può ripetersi diverse volte all’interno della stessa stagione. In questo caso, il trend di cui parliamo è il peggiore incubo di chi ama un’estate fresca e gradevole. Infatti, a partire da martedì, il Mediterraneo sarà nuovamente il target principale per una nuova elevazione anticiclonica di matrice sub-tropicale, attivata dalla discesa di una saccatura depressionaria di origine nord-atlantica sulla penisola Iberica e sull’Europa occidentale.Lo si legge dalla pagina facebook di Meteo Aquilano. “Se da un lato godremo di diffusa stabilità atmosferica con assenza di nubi e piogge, dall’altro lato torneranno velature e sabbia in sospensione a rendere il nostro cielo biancastro, lattiginoso. Masse d’aria molto calda risaliranno il Mediterraneo e porteranno le colonnine di mercurio ben oltre le medie stagionali. Tra mercoledì e venerdì avremo picchi termici, che sull’aquilano raggiungeranno i 37-38°C, mentre, sulle vallate della fascia orientale della regione, potranno superare la fatidica soglia dei 40°C. La sensazione di afa renderà la situazione ancor più complicata lungo le coste nelle ore serali e notturne. Ma quanto durerà questa nuova fase di calore? Su questo aspetto possiamo darvi buone notizie. Non dovrebbe essere una configurazione stazionaria e, già nel corso del prossimo weekend, le temperature torneranno ad abbassarsi verso valori più consoni per il periodo in corso. Questa potrà anche essere l’occasione per il ritorno di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica. Su questo vi aggiorneremo nei prossimi giorni.