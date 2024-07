La società ne dà notizia col classico post su Facebook

L’AQUILA – Nuova new entry per i Rossoblu – L ‘Aquila 1927 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni del calciatore Cheick Keita.

Laterale sinistro classe 1996, è cresciuto nel vivaio del Monaco prima di trasferirsi in Italia alla Virtus Entella, con cui ha disputato 45 presenze in Serie B nell’arco di due stagioni. Trasferitosi nella seconda serie inglese al Birmingham City (11 presenze in metà stagione), ha fatto rientro in Italia esordendo in Serie A con il Bologna (3 presenze). Vanta esperienze nella massima serie belga (24 presenze con il KAS Eupen) e croata (43 presenze con il HNK Gorica).

Oggi la sua firma, dopo essere stato aggregato ai rossoblù dal primo giorno di ritiro a Capitignano.

“Volevo tornare a giocare in Italia – premette il laterale sinistro alla firma – Ho avuto diverse proposte ma quando il mio procuratore mi ha parlato di questo progetto mi è subito piaciuto. Avevo già sentito parlare dell’Aquila e la considero una grande opportunità per rimettermi in gioco. Ora voglio ripagare la società per aver puntato su di me. Voglio solo divertirmi a giocare a calcio, il resto verrà da solo”.