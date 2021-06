L’AQUILA – La pioggia mattutina non ha scoraggiato i volontari di Nuova Acropoli L’Aquila che domenica 30 hanno raccolto 177 Kg di rifiuti nella 2^ Giornata di Ecologia Attiva del progetto “La Città X la Città, patrocinata dal Comune dell’Aquila.

L’intervento ha interessato le aree verdi limitrofe alla scalinata di San Bernardino e la scalinata stessa. I volontari hanno recuperato bottiglie, plastica, pezzi di cemento, pali arrugginiti e anche una batteria. Innumerevoli, poi, i mozziconi di sigaretta raccolti nella piccola area giochi di via della Maiella – eppure i cestini ci sono! -.

Tanti Aquilani si sono avvicinati per esprimere un apprezzamento ed alcune famiglie si sono anche proposte di dare una mano, sebbene non sia stato possibile per le norme anti-Covid. Questo significa che non solo i cittadini vogliono una città pulita, ma anche che sono disposti a mettersi in gioco come fa Nuova Acropoli da 43 anni a L’Aquila promuovendo un’azione utile nella ricerca del bene comune.

I giovani dai 16 ai 25 anni che vogliono conoscere il volontariato dell’Associazione, possono scrivere a: [email protected] oppure chiamare il 333 9906989, per ricevere informazioni sui corsi in programma dal 9 giugno prossimo, e visitare il sito nuovaacropoli.it.