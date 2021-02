L’AQUILA – Successo per il doppio appuntamento natatorio che si è tenuto nel fine settimana a Celano (L’Aquila), con l’organizzazione del Team Centro Italia, e a L’Aquila, nella sola giornata di domenica, con l’organizzazione di una prova per i campionati nazionali assoluti da parte della Rari Nantes: si è trattato delle prime due manifestazioni di nuoto in vasca corta (25 metri) in Abruzzo dopo quasi un anno di stop per via dell’emergenza Covid-19.

“Siamo contenti per l’esito delle due giornate di gara – spiega Andrea Caldarelli del team Centro Italia – dove si sono avvicendati esordienti A e categorie. Le società partecipanti sono state una decina in rappresentanza di tutte le province della regione. In luce molti ragazzi che hanno abbassato i loro personal best piazzandosi nelle prime dieci posizioni in Italia, in attesa di disputare il campionato nazionale italiano su base regionale. Alla manifestazione da noi organizzata hanno partecipato oltre 130 atleti per un totale di 330 presenze a gara”.

Anche per il tecnico della società pescarese The Hurricane, Mattia Trignani, si è tratto di un buon test.

“Abbiamo avuto con i nostri atleti riscontri cronometrici molto buoni – spiega – considerando che si tornava in vasca dopo tanto tempo e quindi siamo soddisfatti dal punto di vista cronometrico e anche e soprattutto per l’organizzazione del Team Centro Italia in quanto si è disputato tutto con il rispetto delle regole e delle prescrizioni. Una atmosfera particolare perché non c’era il pubblico e questo ci è mancato”.

Soddisfatto il tecnico della Sgt Sport di S.Giovanni Teatino, Cristian Di Sabatino. “A nostro avviso sono state gare utilissime per il morale dei ragazzi e per tornare a vivere gli allenamenti con il giusto spirito. La Sgt Sport ha partecipato ad entrambe le manifestazioni di Celano e L’Aquila e ringraziamo entrambi per l’ottima possibilità ricevuta”.