MILANO – Nulla Dies Sine Linea è il titolo dell’esposizione di arte contemporanea che dal 27 ottobre al 27 novembre, nell’ambito del tradizionale progetto Itinerario di Arte e Spiritualità, coinvolge tutte le sedi dell’Università Cattolica.

La mostra è curata dagli studenti e dal Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte, con le professoresse Cecilia De Carli, Elena Di Raddo e Bianca Trevisan, si allarga, coinvolgendo le sedi di Brescia, Piacenza, Cremona e Roma. Gli studenti hanno coinvolto quindici artisti contemporanei, chiedendo loro di interpretare nell’opera il passato e il futuro dell’università, in quanto il tema scelto:

valorizza lo spazio universitario come il luogo dove studio, ricerca e fede si intrecciano e convivono, a costituire le fondamenta della comunità universitaria. Infatti, il titolo «Nulla dies sine linea», dalla Naturalis Historia di Plinio, si riferisce al pittore Apelle che solo con il costante esercizio giornaliero aveva raggiunto la perfezione. Allo stesso modo, con la costanza nello studio, la perseveranza nella ricerca e l’applicazione quotidiana al bene, l’Università Cattolica forma persone capaci di pensiero critico. Questa mostra vuole essere prima di tutto un atto conoscitivo, dove l’uomo che conosce è colui che vede e non smette di cercare, una sfida che l’Università Cattolica porta avanti da cento anni dalla sua fondazione.

Gli artisti coinvolti nel progetto sono Matteo Attruia, Gabriella Benedini, Filippo Berta, Giuseppe Buffoli, Letizia Cariello, Bruna Esposito, Francesca Ferreri, Armida Gandini, Marco Grasso, Caterina Morigi, Barbara Nahmad, Luca Pozzi, Alice Schivardi, Ivan Tresoldi, William Xerra.

Ognuno degli artisti è stato seguito personalmente da uno o più degli studenti-curatori: Davide Amata, Arianna Sobilia Blancato, Giulia Corsaro, Maria Rita Dedè, Elena De Panfilis, aquilana, Monica Di Matteo, Leonardo Dolce, Francesca Fimeroni, Maria Vittoria Mondini, Anita Papa, Filippo Rachelli, Marco Tariello, Letizia Tremolada.

A Milano saranno presenti in mostra tutti gli artisti coinvolti nel progetto. Alcune saranno opere realizzate appositamente per l’occasione, tra le quali una sarà site specific e in fieri per la durata della mostra e rimarrà in loco (Francesca Ferreri). Inoltre, novità assoluta, sarà ospitata in maniera permanente un’opera digitale nella Cappella del Sacro Cuore dell’Università ideata da Luca Pozzi. Inedite saranno anche le opere di Matteo Attruia, Giuseppe Buffoli, Barbara Nahmad.

Le sedi di Brescia, Piacenza, Cremona e Roma ospiteranno ognuna il lavoro di un artista che ha un particolare legame con la città: Gabriella Benedini a Cremona, William Xerra a Piacenza, Armida Gandini a Brescia e Bruna Esposito a Roma, queste ultime con un lavoro site specific.

