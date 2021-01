L’AQUILA – Per la prima volta un sindacato dell’Arma viene riconosciuto come parte in causa in un procedimento contro appartenenti ai Carabinieri. Tutto questo nel processo che si aprirà contro i Carabinieri rinviati a giudizio. La vicenda è meglio conosciuta come “inchiesta Odysseus” e ha visto protagonisti i carabinieri nella caserma Levante di Piacenza. Le accuse sono, tra l’altro, per traffico di stupefacenti, ricettazione, estorsione.

L’intervista al segretario nazionale del NSC Roberto di Stefano.