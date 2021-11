L’AQUILA- Quando si parla di novello, si apre un universo complesso, fatto di stimatori e detrattori. Questo vino, dal colore rosso brillante, piace soprattutto ai giovani e alle donne per il gusto leggero, la bassa gradazione, la particolare freschezza e un bouquet aromatic. Allo stesso tempo però, è riuscito ad intrigare anche i più esigenti. Dalla prima settimana di novembre, insieme a San Martino, arriva puntuale la commercializzazione di questo vino “giovane”, ottenuto dalla fermentazione a macerazione carbonica delle uve, una tecnica tramite fermentazione accelerata ,messa a punto in Francia negli anni ’30. Pur essendo un settore di nicchia, con meno del 2% della produzione enologica italiana, riesce a movimentare il 10% delle vendite di vino della grande distribuzione. ” La qualità è spesso molto diversa tra i prodotti e negli anni si è fatto la fama di vino senza pretese, invece, come ogni vino, ha il suo perché anche se per un periodo limitato ” -. spiega a Laquilablog Serenella Di Battista delegata AIS L’Aquila. “Ogni volta che sento la definizione “vini da donne “ mi viene da sorridere, non credo ci siano distinzioni di genere, abbinare la leggerezza dei vini alle donne è dettata solamente da una consuetudine. L’abbinamento classico è con castagne (arrosto /lesse ), formaggi e salumi, io lo proporrei con la Pizza di San Martino ( entroterra Aquilano) Pizza scima con Alici”. Per le caratteristiche intrinseche della sua vinificazione, il novello non contiene tannini, tra i principali conservanti del vino. Quindi va consumato entro pochi mesi e secondo la tradizione, entro la Pasqua. Occhio a non acquistarlo oltre questo periodo: o non è più integro, oppure non era novello.