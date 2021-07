PESCARA – I 70 passeggeri dell’areo partito da Malta e atterrato all’Aeroporto d’Abruzzo di Pescara sono stati messi tutti in quarantena. La decisione delle task force abruzzese per l’emergenza Covid è arrivata dopo la scoperta di nove persone risultate positive al tampone svolto, quando sono arrivate a destinazione direttamente in aeroporto.

I 70 passeggeri dovranno restare in isolamento fiduciario per 14 giorni.

Il sistema di monitoraggio nell’aeroporto abruzzese è in vigore da ieri pomeriggio per tutti i voli provenienti da Malta, Regno Unito e Spagna, cioè da quei Paesi al momento con maggiore incidenza di casi legati anche alla variante Delta, dome ordinanza del presidente della Regione Marco Marsilio. Dei 70 passeggeri, solo cinque si sarebbero rifiutati di sottoporsi al tampone avendo il Green pass. Il certificato verde però non ha evitato anche per loro l’isolamento per le prossime due settimane.

I nove positivi sarebbero tutti ragazzi risultati asintomatici o con pochi sintomi.