L’AQUILA – Con i Cantieri dell’Immaginario si sono riaccesi i riflettori di San Bernardino e della magnifica scalinata che la contraddistingue. Vi tornano gli eventi, come negli anni ’70, ma non solo, anche negli ’90 e primi 2000 veniva usata spesso. La prima volta dopo il sisma fu per il Jazz.

E’ un buon segnale perché negli ultimissimi anni, per un motivo o per un altro, non ultimo i decreti sicurezza che hanno complicato l’utilizzo di alcuni palcoscenici, si stava perdendo una tradizione cittadina che è fatta di eventi diffusi in tutto il territorio, non solo a Collemaggio o lungo l’asse centrale. L’altro ieri c’è stata la presentazione del libro di Gaetano Quagliariello, con Pierluigi Biondi tra gli altri ad interloquire con il parlamentare di Cambiamo, nella suggestiva atmosfera del Parco delle Acque. E ancora qualche giorno prima sono tornati gli eventi, con un concerto a cura dei Solisti Aquilani, nel chiostro di San Domenico. Qui non dopo la prima edizione del Jazz non si era visto più nulla, un vero peccato per uno dei posti più belli e suggestivi della città e il cui nuovo utilizzo ha suscitato il plauso social anche dell’assessore Aquilio. Un’occasione per riscoprire anche, perché no, il piccolo museo delle ceramiche sito proprio l’ingresso dell’ex carcere minorali. Sono antiche ceramiche, ritrovate durante i lavori di restauro curati dall’architetto D’Antonio, precedenti il sisma, e sistemate in un piccolo ma ben allestito museo.

A tornare fruibili anche alcuni spazi pubblici come piazza santa Maria Paganica e qui l’effetto Maxxi si sente tutto. Non senza qualche polemica però. Gli eventi esterni del Maxxi si svolgono sfruttando il palco realizzato dagli studenti Univaq nell’ambito del progetto More with Less. Ma i posti per gli spettatori occupano i parcheggi previsti per i residenti in quella piazza. E questa è una delle grandi contraddizione della città che rinasce. Di piazze da utilizzare ce ne sarebbero tante altre ma al momento sono strade o parcheggi, di cui al momento è difficile fare a meno.