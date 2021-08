L’AQUILA – Fresco di partenza, è il bonus per la rottamazione della Tv di cui si può beneficiare rottamando contestualmente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. In vigore dal 23 agosto. All’agevolazione per la famiglie, un solo bonus per nucleo ma senza limiti di Idee si può accedere se in possesso di tre requisiti: essere residenti in Italia, rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018, essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione salvo non si sia esonerati dal doverlo pagare.

Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino ad un importo massimo di 100 euro ed è cumulabile con l’altro bonus legato alle tv, il Bonus decoder. Questo ha un valore massimo di 30 euro e può essere richiesto sia per l’acquisto di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, sia per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. Il Bonus TV – Decoder è disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate e a differenza del del bonus Tv è legato all’Isee.

Non solo Tv in casa. Forme di sostegno sono tuttora in vigore per vari interventi per la famiglia e la casa. Con il rientro dalle vacanza può essere utile capire se ci si è persi qualcosa. Oltre ai ben noti eco e sisma bonus, infatti, sono attivi ad esempio, i bonus risparmio idrico e acqua potabile. Per favorire il risparmio di risorse idriche è riconosciuto un bonus di 1.000 euro alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto. Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. In questo caso l’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche 5.000 euro per ogni immobile adibito ad altra attività.

Sostegni anche per le persone. Il Bonus mamme è attivo almeno fino al 31 dicembre poi sarà inglobato nel cosiddetto assegno unico. Egualmente attivo il Bonus asili nido per i bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.