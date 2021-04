L’AQUILA – Il gruppo aquilano Lingue decide, a novembre 2020, durante una giornata di prove di riarrangiare alcune tracce contenute nel loro ultimo lavoro in studio (“Umani” – Maggio 2020), dando loro una maggiore intensità e delle nuove vesti comunicative e strumentali. Lo si apprende in una nota di Lingue, Pioggia Rossa Dischi e A.L.T.I. Records.

Le canzoni scelte dalla band sono “Mezzanotte per sempre”, “Gary Neville” e “Morire e poi tornare”.

A gennaio 2021, nella domenica più fredda dell’ultimo inverno, si concretizza la realizzazione di una Live Session in cui vengono suonati i tre brani in un contesto storico scelto appositamente per l’occasione, ovvero il cortile interno di “Palazzo Cappa”, sito lungo il Corso principale del Capoluogo abruzzese.

La volontà è quella di creare un’atmosfera profonda, un viaggio di quasi quindici minuti dove freddo, arrangiamenti e scenario si uniscono e diventano un tutt’uno.

La scelta di suonare dal vivo ed in presa diretta è fortemente voluta così da colmare un minimo l’astinenza da palchi e concerti che ormai mancano nella quotidianità degli artisti da più di un anno.

La regia ed il montaggio sono a cura di Stefano Ianni, le riprese sono di Stefano Ianni, Francesco Colantoni e Giovanni Sfarra. Le prese dal vivo ed il mix sono state curate da Luigi Tarquini (A.L.T.I. Records). Le Lingue sono Federico Vittorini, Marco Fontana, Valerio Scarsella e Andrea Orlandi.