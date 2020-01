Nella settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, ricordo del centenario della nascita di Chiara Lubich

Mercoledì 22 gennaio 2020, all’interno delle celebrazioni di preghiera per l’unità dei cristiani ma anche giorno del primo centenario della nascita di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, nella chiesa di San Mario alla Torretta, anche la comunità aquilana con il cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, onorerà e renderà lode al Signore, con la celebrazione eucaristica delle 18:30, per il dono grande della presenza, sobria e raffinata, e della caratterizzazione di bene che Chiara ha impresso al cammino spirituale, e non solo, del secolo scorso, in particolare riservando un forte impulso all’Ecumenismo a livello europeo.

Con i Focolari animerà la celebrazione eucaristica, l’associazione ‘Con Barbara Micarelli Braccia Aperte al Bene’ stretta, in questi giorni, attorno alla propria fondatrice, Madre Felicita Decio, che il 17 gennaio 2020, ha lasciato la vita terrena spesa a servizio dell’educazione nello spirito di Barbara Micarelli, spargendo tantissimi semi di bontà dovunque si è trovata ad offrire il proprio operato.

Commenti

comments