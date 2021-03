Nel decennale della crisi umanitaria UNHCR lancia #siria10anni. Lunedì 15 marzo ricorrono i 10 anni dall’inizio della crisi umanitaria in Siria, emergenza che ha messo in ginocchio la popolazione e che oggi si è ulteriormente aggravata a causa della pandemia di Covid-19. Sono 5.5 milioni i rifugiati siriani in oltre 130 paesi del mondo; il 70% di loro vive in condizioni di totale povertà, senza accesso al cibo, all’acqua e ai servizi basilari per la sopravvivenza. I soggetti più vulnerabili sono bambini e i ragazzi, il 45% dei rifugiati ha meno di 18 anni, 1.6 milioni di bambini rifugiati hanno meno di 10 anni, fra questi 1 milione è nato in esilio; un’intera generazione segnata che, oltre a soffrire la fame e il freddo, si vede spesso negato anche il diritto all’istruzione.

All’interno dei confini siriani, poi, i bisogni umanitari restano enormi: 6.7 milioni gli sfollati interni, metà dei quali sono lontani dalle loro case da più di 5 anni; oltre 13 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria e protezione; 12.4 milioni di persone soffrono la mancanza di cibo, il 60% dell’intera popolazione; 5.9 milioni di persone vivono in condizioni di emergenza abitativa. Drammatica anche la situazione sanitaria: soltanto il 58% degli ospedali e il 53% dei centri medici che svolgono servizi di base sono pienamente funzionanti. Quasi 9 siriani su 10 vivono sotto la soglia di povertà.

Ecco perché facciamo appello alla tua sensibilità e capacità di generare dibattito su temi rilevanti e d’interesse, soprattutto sui social, per invitarti a partecipare alla campagna social di sensibilizzazione e raccolta fondi #siria10anni lanciata da UNHCR: l’obiettivo è evitare che questa non diventi una crisi dimenticata.

Come fare per aderire?

Dal 15 marzo al 15 aprile puoi aiutarci a riportare l’attenzione sull’emergenza in Siria condividendo sui tuoi canali social i messaggi della campagna UNHCR e i “numeri” della crisi umanitaria.

In alternativa o come gesto in più puoi realizzare un video o uno scatto evocativo in cui simbolicamente ci sarà una luce accesa su un foglio con la scritta “#SIRIA10ANNI NON VOLTIAMOCI DALL’ALTRA PARTE”

L’hashtag da utilizzare è #siria10anni

Per donare e far donare usa questo link: http://bit.ly/siria10ann i