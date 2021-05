ROMA – Ancora una convocazione per l’aquilano Alessandro Ciofani, tesserato con il Rugby Viadana, nelle fila della Nazionale Italiana Seven.

Andy Vilk, Responsabile tecnico della Selezione Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Parma in preparazione dello Stage Internazionale in programma a Valladolid il 27 e il 28 maggio.

La Nazionale Seven si ritroverà nella città ducale domenica 23 maggio, mentre la partenza per la Spagna è prevista per martedì 25 dove la squadra di Vilk affronterà in un torneo non ufficiale la Spagna e la Francia, test utili in vista dei Gran Prix Seven del circuito Rugby Europe.

Il trequarti aquilano è tesserato con il Viadana che milita nel Peroni Top 10, il massimo campionato italiano di pallaovale.

Ciofani (nato all’Aquila, il 27 febbraio 1999, 186 centimetri di altezza e 88 chilogrammi di peso), può giocare indistintamente sia estremo che apertura ed è un prodotto del vivaio del club della città natale, la Polisportiva L’Aquila Rugby. Il giocatore è poi passato al Rugby Brescia nella stagione 2018-2019, ma solo a partire da gennaio poiché rientrava da un infortunio al ginocchio destro.

Questa la lista degli atleti convocati:

Alessandro CIOFANI (Rugby Viadana 1970)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969)

Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)

Rocco DEL BONO (HBS Colorno)

Riccardo GHELLI (Amatori Rugby Badia)

Tommaso JANNELLI (Rugby Viadana 1970)

Ratko JELIC (Rugby Viadana 1970)*

Gabriele LEVERATTO (Verona Rugby)*

Enrico Mario LIUT (Amatori Rugby Badia)

Micheal MBA (Fiamme Oro Rugby)*

Giovanni MONTEMAURI (S.S. Lazio Rugby 1927)

Jacopo SALVETTI (Sitav Rugby Lyons)

Juan Alejandro WAGENPFEIL (Rugby Viadana 1970)

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato