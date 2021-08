NAVELLI – La magia del cinema sposa la storia nel segno di Papa Celestino V. Appuntamento con il docu film “Siate pronti – Le chiavi di Papa Celestino V” per venerdì 27 agosto alle 21 nella sala consiliare del comune di Navelli. Il film per la regia di Luke Anthon e Giuseppe Tandoi e sostenuto dal Bando Restart è stato realizzato dalla società di produzioni cinematografiche Esprit Film di L’Aquila. “Il lavoro che ci apprestiamo a proiettare”, ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico, “è destinato a far rivivere la storia di Papa Celestino V in concomitanza con la settimana della Perdonanza.

Il lavoro, inoltre, è stato realizzato da professionisti e sono sicuro sarà in grado di far rivivere ai molti la storia di Papa Celestino V e le sue profonde implicazioni storiche e umane”. Il docu film è patrocinato da: Comune di Navelli, Comune di Caporciano e Comune dell’Aquila. Per prendere parte alla visione del film vanno rispettate le norme anti-covid19. Il film che in parte ripercorre la pellicola “Nolite timere” che è stato premiato nel 2014 all’International Catholic Film Festival “Mirabile Dictu” di Roma, sotto l’Alto Patronato del Pontificio Consiglio della Cultura, e distribuito in tutto il mondo dalla società TVCO. “Siate pronti – Le chiavi di Papa Celestino V” è una nuova docu fiction, con il grande Lino Capolicchio, che approfondisce il racconto della vita di Pietro del Morrone, riscoprendo le testimonianze del processo di canonizzazione e gli studi di Don Lelio Marini, abate celestino del 1600. Un’opera che indaga il breve ma intenso papato di Celestino V, la sua famosa rinuncia al soglio Pontificio e la prigionia, impostagli dal suo successore Bonifacio VIII, nel carcere del Fumone dove ha luogo lo scontro fra due diverse concezioni della Chiesa. Grazie alla rilettura del libro di Don Lelio Marini, emergono ulteriori prove di una vita unica, esemplare, che ha lasciato all’umanità, oltre le spire del tempo, un insegnamento di incommensurabile valore. Siate pronti – è il nuovo invito di Pietro Celestino al cambiamento, a quel cambiamento vero che dipende sempre e soltanto da ognuno di noi. Partner del progetto sono l’Associazione Musicale Concentus Serafino Aquilano e l’Associazione Multietnica Gentium.