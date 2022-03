Navelli, Borgo dei Borghi: stretta finale sulle votazioni

NAVELLI – Stretta finale sulle votazioni per eleggere il Borgo dei Borghi. A correre in rappresentanza della regione Abruzzo è il comune di Navelli. Per sostenere il centro dell’Aquilano sono scesi in campo una serie di artisti, persone comuni, politici e personaggi dello spettacolo. Tutti insieme si punta a raccogliere tutti i voti in vista dello scatto finale. “Credo che ogni persona che tenga al buon nome dell’Abruzzo”, ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico, “debba darsi da fare per sostenere la candidatura di Navelli che in questa competizione rappresenta l’intero territorio regionale. L’occasione per far conoscere il nostro territorio che deve avere finalmente uno sbocco sul turismo deve essere sfruttata al massimo anche per un ritorno economico”. Il riferimento è alla formula della trasmissione televisiva il Borgo dei Borghi che ha già reso famosi altri comuni sparsi per l’Italia. Una vera e propria vetrina che l’Abruzzo si appresta a centrare con il contributo di tutti. Per dare il proprio contributo, del tutto gratuito, basta collegarsi, anche con il telefonino, al sito internet dove, previa rapida registrazione, si potrà votare per Navelli. Le votazioni possono essere fatte ogni 24 ore e sino a domenica 3 aprile alle 23.59 quando saranno chiuse. L’appello, quindi, è a sostenere la nostra regione che con i suoi mari, monti, parchi, città, borghi storici e prelibatezze enogastronomiche deve fare e può fare di più dal punto di vista della ricezione turistica e dello sviluppo del settore.