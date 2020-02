Natale Solidale, oggi la conclusione del progetto al reparto di pediatria

Oggi, martedì 11 febbraio, alle ore 16, al reparto di Pediatria dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, si terrà l’iniziativa che concluderà il primo anno “Natale Solidale” voluto dal Comune capoluogo d’Abruzzo e realizzato dal Teatro dei 99. Nella struttura diretta dal professor Alberto Verrotti saranno rappresentate le “Favole d’Incanto”. All’iniziativa prenderà parte il sindaco Pierluigi Biondi”.

Il progetto, avviato nel periodo delle feste natalizie, per ragioni organizzative è stato articolato in un arco di tempo concordato con le strutture in cui si sono svolte le iniziative che lo hanno caratterizzato, in modo tale da poter essere compiutamente apprezzato dagli ‘ospiti’ delle stesse.

La direttrice artistica del Teatro dei 99, Loredana Errico ha manifestato la sua soddisfazione in un comunicato:

“Le ‘Favole d’Incanto’ entreranno in punta di piedi nel Reparto, per portare sorrisi e gioia agli ospiti, alla presenza del Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e del Primario del Reparto, il Prof Verrotti, che ha accolto molto favorevolmente la proposta approvata dalla Direzione Sanitaria. Il Teatro dei 99 ha cercato di interpretare le linee guida dettate dal Sindaco Biondi, calibrando le proposte offerte; da questa esperienza certamente abbiamo ricevuto molto più di quello che abbiamo dato ed anche e soprattutto per questo siamo grati all’Amministrazione per l’opportunità che ci ha offerto.

Il Sindaco Biondi ha fortemente voluto istituire una sezione speciale delle iniziative natalizie dedicata alle persone in difficoltà, così da portare un po’ di serenità in luoghi simbolo come una casa famiglia, una residenza per anziani e, appunto, il reparto pediatrico del nostro ospedale, con la speranza che il grande cuore dell’Aquila, fatto di solidarietà, potesse arrivare a tutti, anche a quelli che certamente avrebbero festeggiato meno il Natale.

Il Teatro dei 99, nel ringraziare per questa immensa opportunità il Primo Cittadino dell’Aquila, ha portato alla residenza per anziani dell’ex-Onpi un concerto dal titolo “InCanto di Natale”, lo scorso 27 dicembre.

Il 13 gennaio abbiamo condiviso una divertente mattinata con i bambini della casa famiglia di San Gregorio portando nella loro struttura “Favole d’Incanto”, uno spettacolo di fiabe e favole che ha visto partecipare con molta attenzione e divertimento dai più grandi ai più piccini. Esperienza che ripeteremo domani per bambine e bambini di Pediatria”.

