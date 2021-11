CHIETI – Archeologi, storici dell’arte, educatori museali e guide turistiche insieme per progettare e gestire percorsi educativi ed attività culturali in 6 siti museali della Direzione Regionale Musei Abruzzo.

In risposta all’Avviso Pubblico bandito dalla Direzione Regionale Musei Abruzzo si è costituita musA Connessioni per la cultura a cui è stata affidata fino a settembre 2022 la realizzazione di un programma organico di eventi e di iniziative didattiche e culturali nei seguenti luoghi della cultura:

Museo Archeologico Nazionale “Villa Frigerj” – Chieti (CH)

Museo Archeologico Nazionale “La Civitella”- Chieti (CH)

Museo casa natale di Gabriele d’Annunzio – Pescara (PE)

Museo Archeologico Nazionale di Campli – Campli (TE)

Abbazia di Santo Spirito al Morrone – Sulmona (AQ)

Castello Piccolomini, Collezione Torlonia e Museo d’ Arte Sacra della Marsica – Celano (AQ)

Dall’incontro di specialisti con esperienza pluriennale nel settore della didattica e della comunicazione museale è scaturita una proposta progettuale in grado di coinvolgere i diversi pubblici in tutti i momenti dell’anno per far scoprire e conoscere il patrimonio storico-artistico ed archeologico custodito in musei, castelli e abbazie dell’Abruzzo:

musAscuola Percorsi tematici, laboratori didattici e visite guidate per le scolaresche di ogni ordine e grado, tutti i giorni

musAingioco Programma di attività ludiche per bambini e famiglie, sabato e domenica

musAinsieme Ciclo di Laboratori espressivi-creativi per l’inclusione e l’accessibilità universale al patrimonio storico-artistico-archeologico

musAlibre “Cocktail” di esperienze dedicato agli adulti: corsi, convegni, turismo esperienziale

musApertutti Visite guidate e percorsi per appassionati, turisti, studiosi

musAoneshot Special edition dedicato agli eventi

musAonline Virtual tours e lezioni interattive su piattaforma digitale

musAworkshop Incontri di lavoro dedicati a docenti, amministratori locali, associazioni per l’approfondimento di tematiche e la conoscenza di contenuti specialistici con esperti e consulenti

CONTATTI

[email protected]

PRENOTAZIONI

Museo Archeologico Nazionale “Villa Frigerj” – Chieti (CH)

[email protected] Referente: Mariangela Terrenzio tel. 339 6762505

Museo Archeologico Nazionale “La Civitella”- Chieti (CH)

[email protected] Referente: Maria Di Iorio tel: 338 4425880

Museo casa natale di Gabriele d’Annunzio – Pescara (PE)

[email protected] Referente: Valeria Gambi tel: 388 2408406

Museo Archeologico Nazionale di Campli – Campli (TE)

[email protected] Referente: Simona Balassone tel: 348 5616363

Abbazia di Santo Spirito al Morrone – Sulmona (AQ)

[email protected] Referente: Simona Balassone tel: 348 5616363

Castello Piccolomini, Collezione Torlonia e Museo d’ Arte Sacra della Marsica – Celano (AQ) [email protected] Referente: Paola Marulli tel: 3403265746

CHI SIAMO

musA è un raggruppamento temporaneo di imprese e associazioni formato da Pegaso s.r.l., DADAbruzzo, DiArTe, Mnemosyne, OltreMuseo che da anni lavorano nel campo dei beni culturali, nella ricerca, comunicazione e valorizzazione ma soprattutto per promuovere una maggiore consapevolezza del patrimonio che appartiene a tutti noi, anche e attraverso una corretta formazione.

LINK

musA – Connessioni per la cultura

Direzione Regionale Musei Abruzzo