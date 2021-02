PESCASSEROLI – Italiacamp porta a My Camp gli STEAM Bug, i mini percorsi esperienziali dedicati a ragazze e ragazzi appassionati di innovazione e volti all’insegnamento dei concetti e dei linguaggi dei mestieri del futuro. Saranno tre i moduli di apprendimento e gioco interdisciplinari della durata di 90 minuti che si terranno durante My Camp, l’innovativo progetto di Beside Events, la società fondata da Carlton Myers. Il campo destinato a bambini fra gli 8 e i 14 anni è ideato con l’ambizioso obiettivo di appassionare i giovani allo sport e all’innovazione attraverso attività multidisciplinari costruite su misura. My Camp prenderà il via il 13 giugno a Pescasseroli. Cinque le discipline sportive – basket, tennis, pallavolo, calcio e nuoto – che animeranno la settimana di educazione e intrattenimento aquilana.

Al centro di ciascuno dei percorsi proposti da Italiacamp le discipline fondanti di quella che oggi viene definita la “manifattura digitale”: robotica e coding per apprendere le basi della programmazione; tecnologia da sperimentare attraverso la guida di droni; fisica e ingegneria per confrontarsi con i principi di equilibrio, tensione e distribuzione del peso. I corsi di Italiacamp saranno basati sul modello del Lifelong Kindergarten del MIT e i partecipanti lavoreranno in gruppo per sviluppare progetti basati su bisogni reali attraverso un processo circolare che si sviluppa in cinque fasi: immagina, crea, gioca, condividi e rifletti.

“My Camp rappresenta una realtà all’avanguardia nel campo della formazione – commenta Fabrizio Sammarco, Amministratore Delegato di Italiacamp – siamo felici di condividere in un ambiente così dinamico e stimolante il nostro know how e soprattutto siamo convinti che questa nuova collaborazione, che ci vede anche a fianco di Mkers, si inserisca perfettamente nel solco delle attività che abbiamo in campo per connettere education, sport e tecnologia”.

Italiacamp, infatti, nel corso di questa nuova edizione di My Camp sarà al fianco di Mkers, la prima azienda di eSport gaming italiana, in una alleanza strategica che mette al centro ancora una volta l’innovazione. “Il nostro obiettivo – commenta Carlton Myers – è da sempre quello di fare sistema con le realtà migliori per offrire ai nostri ragazzi un percorso unico di formazione dove lo sport incontra la tecnologia e l’innovazione digitale per un’esperienza di alto profilo all’insegna dell’integrazione e del divertimento.

“Questo format – continua Carlton Myers- è nato da un articolo che avevo letto due anni fa, riferito a un giovane campione di e-sport, Massimiliano Sechi, la cui testimonianza mi aveva talmente colpito ed emozionato da volerlo conoscere. Per quanto fossi scettico riguardo il mondo dei videogiochi – nonostante io stesso da giovane sia stato un assiduo frequentatore della sala giochi di mio zio – ho dovuto riconoscere l’impatto positivo che tale realtà ha avuto su Massimiliano. Penso che ogni tipo di attività fisica e mentale, se portata all’eccesso può essere dannosa, tuttavia con il giusto equilibrio e le corrette indicazioni, non può che produrre risultati e motivazioni positive”.

Tutte le info su www.mycamp87.it ed email:[email protected] My Camp è l’iniziativa organizzata e gestita dalla società sportiva dilettantistica Never Give Up a.r.l.