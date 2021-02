E’ disponibile su YouTube il breve video che documenta la realizzazione dell’ultima opera facente parte del progetto MURALE OVIDIANO, a cura di Marco Maiorano.

Il murale, dipinto la scorsa estate dal noto artista Andrea Casciu, è il più recente della serie iniziata nel 2011 in seguito a un concorso nazionale bandito dall’associazione ‘Amici del Certamen Ovidianum Sulmonense’ e va ad arricchire il percorso di arte urbana dedicato ad Ovidio e alla sua produzione poetica.

Significative sono sia la scelta del soggetto del murale (il pastore Argo, custode dai cento occhi) sia quella dell’atmosfera del video, che rimandano al clima angosciante del periodo che l’umanità sta vivendo.

Sono dieci in totale le opere che è possibile ammirare in tutte le stagioni, seguendo l’itinerario che parte da Via Circonvallazione Orientale per snodarsi prima in Viale XXV Aprile, poi in Via Properzio e infine in Viale delle Metamorfosi, con una propaggine in zona Case Lupi, su uno dei pochi muri non correlati alle cabine elettriche.

Infatti è proprio la collaborazione con E-Distribuzione che caratterizza il progetto e che ha permesso la concretizzazione dell’idea iniziale dei promotori secondo cui il mito classico, nell’interpretazione pittorica contemporanea degli artisti coinvolti, avrebbe potuto metaforicamente ravvivare (‘M’illumino di mito’), tramite la pittura dei manufatti di proprietà della società, una zona residenziale poco attraente e che invece oggi è sempre più meta di visitatori, a volte anche sotto la guida di esperti e degli stessi organizzatori del progetto.

Le prossime tappe di questa bella avventura, tra le prime del genere ad essere state attuate in Italia, saranno la creazione di una mappa cartacea e lo sviluppo di ulteriori collaborazioni e progetti paralleli, anche legati al mondo della scuola, per un coinvolgimento ancora più attivo e costruttivo dei cittadini sulmonesi di tutte le età.