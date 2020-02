Munda: “Le mura dell’Aquila” il 13 febbraio con Maria Grazia Lopardi

Giovedì 13 febbraio, all’Aquila, al Museo nazionale d’Abruzzo si terrà il quarto appuntamento del ciclo di dieci incontri denominato Le mura dell’Aquila, dedicato alla storia delle mura urbiche medievali.

Ospite sarà Maria Grazia Lopardi, che terrà la lezione Aspetto simbolico e sacrale delle mura. Miti, riti, leggende.

Le mura dell’Aquila è un calendario di appuntamenti voluto da Lucia Arbace, direttore del Polo Museale dell’Abruzzo, a latere della mostra “Le Mura dell’Aquila”, ora implementata dalle due ramine del contado aquilano e della città disegnate da Antonio Francesco Vandi e incise da Francesco Cepparulli nel 1753 e ritrovate nei depositi del Museo Nazionale d’Abruzzo.

I dieci appuntamenti, organizzati dal Polo Museale dell’Abruzzo in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, daranno la possibilità agli studenti di accreditare 2 CFU per almeno 8 incontri, 1 CFU per quattro.

Info: ingresso gratuita per possessori di card e studenti universitari, ridotto a 2 euro per i soci delle associazioni, intero per gli altri utenti.

