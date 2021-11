L’AQUILA – Titoli di coda per la direzione del Munda. L’architetto Maria Grazia Filetici , arrivata a L’Aquila nel settembre 2020, lascia per un nuovo incarico alla Soprintendenza Belle Arti, Paesaggi e Archeologia di Frosinone e Latina . Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa, dove è stato presentato il nuovo logo del Munda, l’allestimento del sito e l’inaugurazione della sala dedicata all’ottocento e al primo novecento. Uno spazio che ospita alcune delle opere in deposito a seguito del sisma del 2009 ed è costruito attorno attorno a un’opera di straordinario valore culturale. “Sono felice di annunciare l’apertura di questo nuovo spazio, seppur nella piccola e provvisoria sede di borgo Rivera – ha detto – l’obiettivo però è rientrare al Castello. Continuerò a seguire i progetti avviati, sperando che questo museo possa trainare la ripresa ”. Nel corso della conferenza stampa, inoltre, è stato sottolineato il ruolo centrale attribuito all’Osservatorio del restauro. Per rendere operativi i progetti, il Museo ha chiesto 10 milioni di euro nell’ambito del fondo Pnr, inoltre è stato firmato un accordo tra il Munda e Usra che assicurerà la collaborazione tecnica e amministrativa. “Tra i progetti che sono in corso, il restauro e il rientro della Madonnina di Santurnino Gatti nella Basilica di Collemaggio – ha ricordato la Filetici – stiamo lavorando su questo con la Soprintendenza per restituire l’opera il prossimo venti dicembre, anniversario del restauro della Basilica” .