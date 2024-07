L’AQUILA – “La Lega chiede di dire basta all’uso scritto, negli atti pubblici, di parole come ‘sindaca’, ‘questora’, avvocatessa’ e anche ‘rettrice‘. La notizia è riportata su AdnKronos.

Il senatore leghista Manfredi Potente, ha appena presentato un disegno di legge dal titolo: ‘Disposizioni per la tutela della lingua italiana, rispetto alle differenze di genere’, “con l’obiettivo dichiarato di “preservare l’integrità della lingua italiana e in particolare, evitare l’impropria modificazione dei titoli pubblici dai tentativi ‘simbolici’ di adattarne la loro definizione alle diverse sensibilità del tempo”.

E ancora: “L’uso del femminile va abolito per legge: almeno nei documenti si scriva solo ‘sindaco’, ‘questore’, ‘avvocato’ e ‘rettore’. Chiedono dal partito e per chi non si adegua spunta la sanzione, con una multa prevista fino a 5mila euro”.

Eppure l’Accademia della Crusca, già nel 2013, aveva ribadito l’opportunità di usare il genere grammaticale femminile per indicare ruoli istituzionali (la ministra, la presidente, l’assessora, la senatrice, la deputata ecc.) e professioni alle quali l’accesso è normale per le donne solo da qualche decennio (chirurga, avvocata o avvocatessa, architetta, magistrata ecc.) così come del resto è avvenuto per mestieri e professioni tradizionali (infermiera, maestra, operaia, attrice ecc.).

Entrando nei particolari, “l’Art. 2. del testo, visionato in bozza dall’AdnKronos prevede che: in qualsiasi atto o documento emanato da Enti pubblici o da altri enti finanziati con fondi pubblici o comunque destinati alla pubblica utilità, è fatto divieto del genere femminile per neologismi applicati ai titoli istituzionali dello Stato, ai gradi militari, ai titoli professionali, alle onorificenze, e agli incarichi individuati da atti aventi forza di legge”.

L’art.3, invece, pone il “divieto del ricorso discrezionale al femminile o sovraesteso o a qualsiasi sperimentazione linguistica”, ricordando che “è ammesso l’uso della doppia forma o il maschile universale, da intendersi in senso neutro e senza alcuna connotazione sessista”.

“Come vogliono farsi chiamare le donne – diceva ai nostri microfoni giusto qualche giorno fa, l’attore Moni Ovadia – lo decidano le donne”.

Da donna, mi sento di dire che (perdonerete l’espressione gergale) non fa una piega. Ancora una volta, così com’è successo per altre tematiche, abbiamo un politico uomo che pensa di decidere per le donne, proponendo di declinare al maschile le cariche istituzionali ricoperte da donne perché, al contrario, sarebbe uno sgarbo istituzionale.

In questo passaggio poi, non se ne voglia il senatore, si sfiora il delirio: “Occorre scongiurare che la legittima battaglia per la parità di genere, al fine di conseguire visibilità e consenso nella società ricorra a questi eccessi non rispettosi delle istituzioni. Siamo di fronte – avverte il leghista – a personalismi non invocati dall’ordinamento il quale correttamente deve pretendere che gli aspetti privati di chi esercita funzioni pubbliche rimangano accantonati. Una decisione assunta da una ‘sindaca’ potrebbe essere addirittura impugnabile poiché non prevista dal nostro ordinamento”.

Torneremo pertanto a leggere: “La presidenza va al marito dell’assessore”, oppure “Il sindaco di Cosenza: aspetto un figlio! Il segretario Ds: Il padre sono io” o “Il ministro Madia è incinta”?

Oltre ad essere assurdo è oltremodo preoccupante per il messaggio nascosto che contiene ovvero che una donna, per ricoprire un ruolo autorevole, debba essere chiamata come un uomo. Meloni docet.

Altrimenti una brava multa e decisioni impugnate!