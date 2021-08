C’è la Ducati di Jorge Martin davanti a tutti al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria. Il #89 del team Pramac, come i suoi colleghi tornato in sella dopo una lunga pausa estiva, ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza grazie all’1’22”994 che gli è valso la pole position nel primo dei due appuntamenti che la MotoGP disputerà sull’asfalto del Red Bull Ring.

Il giovane spagnolo è riuscito ad avere la meglio per un nonnulla tanto su Pecco Bagnaia quanto su Fabio Quartararo, rispettivamente 2° e 3° per 44 e 81 millesimi. Il nizzardo, in particolare, è stato come sempre un avversario molto ostico sul giro secco: il #20 della Yamaha era riuscito addirittura a balzare davanti a Martin con il proprio ultimo tentativo cronometrato, ma la cancellazione del tempo dovuta al mancato rispetto dei track limits lo ha costretto ad accontentarsi della 3^ posizione in griglia. Aprirà la seconda fila Jack Miller, 4° in 1’23”300, mentre dalla 5^ e 6^ casella dello schieramento scatteranno la Suzuki di Joan Mir e l’altra Ducati di Johann Zarco, capace di chiudere le proprie qualifiche in 1’23”376. 7^ piazza per l’Aprilia di Aleix Espargaro, mentre non va oltre l’8° posto Marc Marquez: il Cabroncito ha fermato il cronometro sull’1’23”489, incappando peraltro nel suo ultimo tentativo in una caduta a bassissima velocità all’altezza di Curva 3. 9° è Vinales – inseguito dalle due Honda di Takaaki Nakagami e Alex Marquez – mentre 12° è Miguel Oliveira, prima delle KTM in 1’23”944.

Sono stati proprio l’#88 della Casa austriaca e lo spagnolo del team di Lucio Cecchinello i due piloti sfuggiti alla tagliola della Q1. Nel corso della prima manche delle qualifiche del GP di Stiria l’escluso di lusso è stato senza ombra di dubbio Alex Rins, che domani scatterà dalla 13^ casella dello schieramento davanti alla Wild Card Dani Pedrosa, a Pol Espargaro e a Brad Binder. Nelle prime qualifiche successive all’annuncio del suo ritiro a fine stagione non va invece oltre il 17° posto Valentino Rossi: il #46 scatterà affiancato dal fratello Luca Marini, a propria volta capace di mettere le proprie ruote davanti a quelle del compagno di team Enea Bastianini. La “Bestia” ha oltretutto non pochi rammarichi: era stato suo il crono più veloce nel corso della Q1, prima che la violazione dei famigerati track limits non causasse la cancellazione del tempo. Chiudono infine lo schieramento l’Aprilia di Lorenzo Savadori, la KTM di Danilo Petrucci e la Yamaha di Cal Crutchlow, tornato in sella a una M1 in un weekend di gara per sostituire l’infortunato Franco Morbidelli.

Il via del Gran Premio di Stiria è previsto per domani, domenica 7 luglio, alle ore 14:00: chi sarà a vincere nella prima delle due gare austriache della stagione 2021 del Motomondiale?