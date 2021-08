Pole position, vittoria e gara pressoché dominata dall’inizio alla fine: Jorge Martin, nel weekend del Gran Premio di Stiria, non ha lasciato neppure le briciole ai suoi avversari. Il #89 di Pramac, in sella alla sua Ducati, vince e convince infatti al termine della prima delle due gare che il Motomondiale disputerà sull’asfalto del Red Bull Ring. Martin, da poco tornato tra le fila della MotoGP dopo il brutto infortunio rimediato nel fine settimana di Portimao, ha imposto alla corsa un ritmo forsennato sin dalle primissime fasi riuscendo a fare pian piano selezione su tutto il gruppo degli inseguitori.

Tra costoro, l’ultimo a deporre le armi è stato il Campione del Mondo in carica Joan Mir, 2° al traguardo a bordo di una Suzuki parsa in grandissima forma in un circuito storicamente amico a moto con ben altre caratteristiche. Il #36 non è stato in grado di reggere il passo di Martin, ma è comunque riuscito a fare la differenza su un comunque raggiante Fabio Quartararo: il nizzardo, tra dei cordoli che sulla carta avrebbero dovuto essere molto ostici per la sua M1, ha conquistato infatti un 3° posto importantissimo per le sue aspirazioni iridate. Brad Binder chiude al 4° posto – con la prima delle KTM e liberandosi all’ultimo passaggio di Takaaki Nakagami e della sua Honda –, mentre 6° al traguardo è Johann Zarco: il #5 di Pramac si è giocato un piazzamento a podio nelle fasi iniziali della corsa, salvo poi perdere progressivamente terreno nella seconda metà del GP. Si ferma al 7° posto la rimonta di Alex Rins, mentre una gara forse più complicata del previsto la vive Marc Marquez: il #93 si ritrova coinvolto in più di una gazzarra in Curva 1, e a causa di diversi “lunghi” non riesce mai a trovare un ritmo che gli consenta di stare a contatto con il gruppo di testa. Alle spalle di Marc chiude il fratello minore Alex, mentre ottimo è il ritorno – in veste di Wild Card – di Dani Pedrosa: “Camomillo” termina il proprio GP di Stiria in 10^ piazza, mostrandosi ancora abilissimo in sella a una KTM che sta continuamente sviluppando.

Il #26, oltretutto, è stato involontario protagonista di un incidente al via. Finito a terra all’uscita di Curva 3, ha visto centrare in pieno la propria moto dallo sfortunatissimo Lorenzo Savadori: il #32 di Aprilia, in un nugolo di fiamme stranamente scaturite dalle due cavalcature, è stato sbalzato violentemente dalla sella e ha riportato la frattura del malleolo del piede destro. Grosso lo spavento, comunque limitate le conseguenze: Pedrosa è infatti riuscito a riprendere la corsa dopo la doverosa bandiera rossa esposta, mentre il pilota italiano dovrebbe essere costretto a saltare il solo Gran Premio d’Austria per poi tornare a bordo della RS21-GP già in quel di Silverstone. Chiude 11° e deluso Pecco Bagnaia, velocissimo – e in testa al gruppo – fino all’interruzione della corsa per il poco più sopra citato incidente e improvvisamente in crisi nera alla ripartenza: troppe le posizioni perse dal #63, che cambiando mescola di pneumatici (è passato dalla Medium alla Hard) potrebbe avere stravolto quell’equilibrio che pareva avere trovato in sella alla sua Ducati. Rammarico anche per Enea Bastianini, 12° e costretto a perdere numerose posizioni per via di una Long Lap Penalty comminatagli per avere ecceduto i Track Limits, mentre Valentino Rossi e Luca Marini si accontentano rispettivamente della 13^ e 14^ posizione al traguardo. Iker Lecuona agguanta l’ultimo punticino iridato, mentre la classifica è completata dalla Honda di Pol Espargaro, dalla Yamaha di Cal Crutchlow e dalla KTM di Danilo Petrucci. Particolare, infine, la chiusura di gara di un deluso Maverick Vinales: scattato benissimo nella prima gara, il #12 prima ha visto la propria M1 spegnersi sulla griglia con conseguente partenza dalla pit lane e poi ha ricevuto una Long Lap Penalty per violazione dei famigerati Track Limits austriaci.

Oltre a Lorenzo Savadori, tre sono stati i piloti ritirati al termine del GP di Stiria: Jack Miller, caduto mentre era in lotta per il terzo gradino del podio con Fabio Quartararo, Miguel Oliveira ed Aleix Espergaro, fermati entrambi da problemi tecnici sulle loro moto.

Per vedere nuovamente in azione i protagonisti della MotoGP non si dovrà attendere poi molto a lungo: il Gran Premio d’Austria, da disputarsi nuovamente tra le curve del Red Bull Ring, andrà infatti in scena nel prossimo fine settimana.