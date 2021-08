Si è chiuso con la vittoria di Brad Binder il Gran Premio d’Austria, secondo e ultimo appuntamento del Motomondiale sull’asfalto del Red Bull Ring. Il pilota sudafricano, in una gara caratterizzata da improvvisi scrosci di pioggia, ha deciso di correre un enorme rischio nelle fasi conclusive della corsa: quando le precipitazioni sono aumentate d’intensità, infatti, il #33 della KTM è stato uno dei pochi impavidi a decidere di rimanere in pista con gomme slick.

Tutto si è deciso quando mancavano meno di 5 tornate allo sventolare della bandiera a scacchi. Sotto una pioggia che andava man mano aumentando la propria intensità, moltissimi piloti hanno imboccato la via dei box per cambiare moto e saltare così in sella a quella munita di gomme rain lasciando che invece, in pista, pochi coraggiosi tentassero di raggiungere il traguardo guidando con estrema attenzione e pneumatici da asciutto. Tra coloro che sono riusciti in quella che è stata a tutti gli effetti un’impresa, Brad Binder è sicuramente colui che ha capitalizzato al massimo il rischio corso: nonostante i 3” di penalità inflittigli – in maniera assurda – per avere violato i Track Limits in condizioni di aderenza precarie, il #33 della KTM ha chiuso il GP d’Austria con 9”991 di vantaggio su Francesco Bagnaia, a lungo leader della gara.

L’italiano della Ducati, rientrato ai box alle spalle di Marc Marquez, grazie alle gomme rain e a un ultimo giro monstre è riuscito a risalire la classifica fino ad agguantare una 2^ posizione meritata: il #63 è stato spesso il più veloce del lotto nel corso dei due weekend di gara austriaci, e chiudere questa doppia trasferta senza un podio sarebbe stato davvero un brutto colpo. 3° è l’ottimo Jorge Martin, rookie confermatosi velocissimo tanto sull’asciutto quanto sul bagnato, mentre chiude 4° Joan Mir, anche lui munito di pneumatici da bagnato nelle fasi conclusive della gara. 5^ e 6^ posizione, invece, per Luca Marini e Iker Lecuona: il ducatista e il pilota del team Tech3 sono tra coloro che hanno deciso di tentare l’azzardo delle slick, perdendo molto terreno nelle fasi finali ma comunque riuscendo a mettersi dietro la Yamaha di un Fabio Quartararo che sull’asciutto aveva regalato più di un momento sensazionale.

8° – e con le slick – è poi Valentino Rossi, stoico nel gettare il cuore oltre l’ostacolo nelle fasi cruciali di questo GP d’Austria, che chiude davanti ad Alex Marquez e Aleix Espargaro. 11^ piazza per la Ducati ufficiale di Jack Miller, tra i primi a cambiare moto – in una gara dichiarata flag-to-flag sin dall’inizio – ma stranamente non a suo agio in condizioni di aderenza precarie, mentre Danilo Petrucci e la sua KTM precedono Takaaki Nakagami e Alex Rins. Solamente 15° è poi Marc Marquez, grandioso protagonista della gara di oggi: il #93 sembrava essere tornato ai fasti del 2019 mettendo in mostra una grande aggressività e una spaventosa velocità, salvo poi cadere all’altezza di Curva 1 nel momento in cui, con gomme rain nuove, stava scavando un solco importante tra sé e la Ducati di Bagnaia. A chiudere lo schieramento provvedono infine Pol Espargaro (che inspiegabilmente decide di cambiare moto proprio all’inizio dell’ultimo giro vanificando così un piazzamento in top ten) e Cal Crutchlow, anche questo fine settimana piuttosto in difficoltà nel suo ruolo di vice-Morbidelli.

Sono tre poi i piloti che non sono riusciti a vedere la bandiera a scacchi del Gran Premio d’Austria: tra i ritirati figurano Miguel Oliveira e Johann Zarco – caduti in fasi concitate della corsa – ed Enea Bastianini, sfortunatamente incappato nella… perdita della carena della sua Ducati e nel conseguente ritiro mentre occupava addirittura la 10^ piazza.

Ora i protagonisti del Motomondiale avranno un weekend per ricaricare le batterie: la MotoGP tornerà ad accendere i propri motori solamente tra due settimane, quando sarà Silverstone a ospitare il 13° appuntamento di questa stagione 2021.