MONTEREALE – “Oggi è una giornata importante per il territorio dell’Alto Aterno: ho assistito alla rottura del diaframma che unisce i due lati della galleria di Marana. Non vi nascondo, che degli ultimi anni, è stato l evento più emozionante”.

Lo scrive sui social il sindaco di Montereale Massimiliano Giorgi.

“Stare all’interno del tunnel al buio e poi all’improvviso uno spiraglio di luce he mi fa ben sperare anche in merito a tutte le varie problematiche che ci attanagliano – aggiunge Giorgi -. Non so chi sarà deputato a governare questi territori nei prossimi anni, ma una delle battaglie che dovrà affrontare sarà il completamente di questa infrastruttura fino ai confini con il comune Di Amatrice. Un grazie a tutte le maestranze, ai tecnici, all’Anas che hanno lavoratoo alla realizzazione di questo opera, a tutti i politici che si sono impegnati per trovare i fondi per finanziarla, ai sindaci e relative amministrazioni che si sono sussegiute negli anni passati e presenti”.