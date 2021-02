L’AQUILA – Si è svolta questa mattina in Prefettura una riunione operativa sull’aggiornamento delle attività di ricerca e soccorso dei quattro dispersi sul Monte Velino e sull’istituzione a L’Aquila della Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco.

All’incontro sono intervenuti il Prefetto Laura Lega, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco; l’ing. Fabio Dattilo, Capo del Corpo Naz.le Vigili del Fuoco; l’ing. Guido Parisi, Direttore C.le per l’Emergenza, Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo; l’ing. Silvano Barberi, Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali e vertici dirigenziali nazionali, regionali e provinciali del Corpo.

Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha relazionato sulle attività di ricerca e soccorso in corso sul Monte Velino e i sindaci di Avezzano, Magliano dei Marsi e Massa d’Albe, presenti all’incontro, hanno riportato al Capo Dipartimento ed al capo del Corpo Nazionale la volontà raccolta dai familiari dei dispersi, e la loro personale, riguardo la prosecuzione delle ricerche, rappresentando altresì il forte impatto emotivo che la vicenda sta suscitando nell’intera comunità della Marsica.

Il Capo Dipartimento, in unione con il Capo del Corpo, ha espresso apprezzamento per l’opera svolta in questi giorni da tutte le componenti impegnate sul Monte Velino, garantendo l’intenzione di supportare in ogni modo la prosecuzione dell’attività di ricerca dei dispersi, anche con l’impiego di mezzi all’avanguardia tecnologica, salvaguardando nel contempo la sicurezza dei soccorritori anche attraverso il monitoraggio delle eventuali condizioni metereologiche avverse.

Successivamente il vertice è proseguito sul tema dell’istituzione a L’Aquila della Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla presenza del sindaco della città, Pierluigi Biondi e di dirigenti del municipio.

Nel corso dell’incontro è stata confermata dal Capo Dipartimento e dal Capo del Corpo Nazionale la scelta dell’Aquila come futura sede della prestigiosa Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco e nel corso della riunione sono stati valutati tutti i dettagli organizzativi e progettuali relativi, concludendo successivamente l’incontro con un sopralluogo tecnico nelle unità residenziali dove verrà insediata la struttura della Scuola.