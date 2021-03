L’AQUILA – Era dello scorso settembre la notizia del nuovo Piano di indagini per il poligono di Monte Stabiata. Ma non se ne è saputo più nulla. Il piano prevedeva l’estensione dei campionamenti per valutare gli scenari di rischio e le necessarie bonifiche per eventuali conseguenze delle attività del poligono. A prescriverle era stata la conferenza di servizi del gennaio 2020 – vi parteciparono il Comune, l’Arta, l’Asl, la stessa amministrazione della Difesa, il 9° Reggimento Alpini e lo Stato maggiore dell’Esercito ed erano invitati il Parco, la Regione e l’Asbuc di Collebrincioni.

Il rischio di inquinamento era stato sollevato anni prima anche dalle proteste degli abitanti di Collebrincioni, da comitati e associazioni.

Il poligono.

Il poligono è un’area di qualche ettaro utilizzata per esercitazioni dall’Esercito e ricade, oltre che su terreni di uso civico, in pieno parco e in zone di protezione speciale. Nel comprensorio di Monte Stabiata è possibile svolgere le seguenti attività. Lancio di bombe a mano e lezioni di tiro con armi portatili individuali e di reparto, diurne e notturne. Esercitazioni di guida di mezzi militari. Tiri con mortai ed esercitazioni a fuoco di plotone fucilieri appiedato, diurne e notturne, durante le quali vengono effettuate in combinazione le attività sopraelencate.

Tutto è regolamentato da un disciplinare sottoposto ad una valutazione di Incidenza Ambientale aperta anni fa, e che però attende di conoscere l’esito della procedura per contaminazione. Per l’esercito le attività del Poligono sono sostenibili da un punto di vista ambientale e compatibili con le attività antropiche e turistiche, per altri un po’ meno.

Le esercitazioni continuano.

Le esercitazioni intanto continuano. A Gennaio, il 6, 13 e 21. Febbraio il 3, 9, 17 e 24. A Marzo il 2, 3, 11, 16, 17, 18, 24 e 30. Altri sei giorni ad Aprile, il 7, 13, 14, 20, 21 e 28. A Maggio il 5, 11, 12, 19, 20, 26, 27. A Giugno, infine, il 2, 3, 8, 15, 16, 22, 23, 29 e 30.

Sono le date che si evincono dalle ordinanze di sgombero. Nella zona di tiro e in tutto il perimetro di sicurezza è previsto ovviamente che non entri nessun umano nei giorni di utilizzo.

Anche per gli animali sono previste misure di sicurezza. Nella Vinca, per mitigare gli effetti sulla fauna, in particolare nel periodo in cui la maggior parte delle specie procede agli accoppiamenti, è prevista una calendarizzazione delle attività. Nell’area del poligono sono decine, secondo la carta degli habitat del Parco, le specie presenti. Anche l’orso e un dei lupi. Ci sono anche uccelli migratori, evidentemente esperti di calendario gregoriano.