GAGLIANO ATERNO – A Gagliano Aterno (L’Aquila) è in atto da mesi una metodologia di ricerca azione che si distingue per suscitare reali trasformazioni nei paesi di montagna e nelle aree interne creando le condizioni favorevoli per il neo-popolamento.

Vi scriviamo in occasione dell’ultima di 4 azioni collettive che ha visto la comunità formarsi e progettare il futuro. Gagliano sarà il primo paese abruzzese, tra i primi in Italia, ad essere comunità energetica, stiamo realizzando l’appalto partecipato di uno dei conventi più grandi del centro Italia e tanto altro. Il fermento che c’è in paese è un indicatore di quanto questo modello di ricerca applicata funzioni. Con noi, moltissime università italiane, fondazioni, imprenditori, esperienze virtuose di paesi montani ed il mondo politico abruzzese. Vi invito a leggere l’Articolo\comunicato stampa ed il programma delle giornate. Abbiamo bisogno di supporto. Nel piccolissimo si può costruire un futuro meno opaco.

Per info: 3348719258 Raffaele Spadano