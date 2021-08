L’AQUILA – “Se la nostra montagna, soprattutto in questo tempo difficile, sta dimostrando tutte le sue potenzialità che dovremmo imparare a valorizzare pienamente, lo si deve anche all’abnegazione del Soccorso Alpino, che non fa passare giorno senza che le cronache possano testimoniare di un intervento di assistenza, recupero e salvataggio, episodi ai quali va aggiunto un instancabile e silenzioso lavoro quotidiano”. Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di ‘Coraggio Italia’, CI, e consigliere delegato per la montagna del Comune dI L’Aquila.

“L’impegno volontario di queste persone, tecnicamente preparate e interpreti di una autentica missione animata dall’amore per la montagna – prosegue D’Angelo -, è un fiore all’occhiello per la nostra terra. La frequenza con la quale vengono richiesti interventi dimostra che quella per la montagna è una passione che va affrontata con consapevolezza, ma poter contare su una eccellenza a livello nazionale è una dimostrazione ulteriore che il territorio aquilano non ha nulla da invidiare a località blasonate e valorizzate come quelle del nord Italia. Come esponenti politici e come operatori del settore il nostro compito è essere all’altezza delle potenzialità della nostra montagna e coglierle pienamente. E’ un impegno che avverto in prima persona – conclude -, il post-pandemia rappresenta in questo senso una occasione irripetibile e faremo di tutto perché non vada sprecata”.