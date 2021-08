TEHERAN (IRAN) – E’ iniziata nei migliori dei modi l’avventura dell’Italia di pallavolo Under 19 maschile ai mondiali. Infatti l’Italvolley giovanile ha sconfitto 3-0 (set 27-25, 25-21 e 25-21) il temibile Brasile.

Con questo successo i ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno già messo una seria ipoteca sul primo posto nel girone (nel raggruppamento figurano anche le più abbordabili Repubblica Ceca, Colombia e Bielorussia. Va ricordato che le prime quattro classificate accedono agli ottavi di finale.

Per la cronaca, gli azzurrini sono sempre stati in controllo del match contro un avversario di primissimo piano, imponendosi ai vantaggi nel primo set e poi palesando una brillante superiorità tecnica nei confronti dei verdeoro, portando a casa una vittoria decisamente più schiacciante del previsto. L’Italia si trova ora al comando della classifica generale, con una vittoria (3 punti) proprio come la Repubblica Ceca, capace di imporsi 3-1 sulla Colombia: oggi, mercoledì 25 agosto, (ore 13.30) andrà in scena lo scontro diretto tra le attuali leader del girone.

Prestazione sopra le righe da parte degli attaccanti Luca Porro (16 punti, 2 muri) e Alessandro Bovolenta (13 punti di cui 3 stampatone per il figlio del compianto Vigor). Il regista Mattia Boninfante, figlio di Dante, ha ben sfruttato anche lo schiacciatore Gaetano Penna (7 punti) e i due centrali Filippo Bartolucci (7 punti) e Cosimo Balestra (5 punti, 3 aces), Gabriele Laurenzano il libero. Al Brasile non sono bastati i 20 sigilli del capitano Arthur Bento Buczmiejuk.

I gironi:

Pool A: Iran, Nigeria, Polonia, Guatemala, India

Pool B: Italia, Repubblica Ceca, Brasile, Colombia, Bielorussia

Pool C: Russia, Bulgaria, Cameroon, Belgio, Thailandia

Pool D: Argentina, Egitto, Germania, Cuba, Repubblica Dominicana

Il calendario degli azzurrini:

Dopo la gara contro il Brasile, domani 25 agosto: Italia-Repubblica Ceca (ore 13.30), 26 agosto Italia-Bielorussia (ore 7.30), 27 agosto Italia-Colombia (ore 7.30)

La formula

Nella prima fase, le 20 squadre partecipanti sono state divise in quattro gironi e si affronteranno con la formula del round robin. Le prime quattro di ogni raggruppamento comporranno il tabellone delle gare ad eliminazione diretta e nel primo turno le 16 formazioni si affronteranno negli ottavi di finale. Successivamente, la manifestazione continuerà con i quarti di finale, le semifinali e le finali per le medaglie. Le ultime classificate di ciascun girone, invece, si sfideranno per stabilire la classifica dal 17° al 20° posto.

I dodici azzurrini: Cosimo Balestra, Alessandro Fanizza (GREEN VOLLEY FRANCAVILLA Fontana di Puglia); Filippo Bartolucci, Gaetano Penna (LUBE); Mattia Boninfante (VOLLEY TREVISO), Alessandro Bovolenta, Mattia Orioli (ROBUR COSTA RAVENNA); Gabriele Laurenzano (MATERVOLLEY); Luca Porro (COLOMBO GENOVA); Francesco Quagliozzi (ROMA7 VOLLEY); Gianluca Rossi (VERO VOLLEY); Matteo Staforini (POWER VOLLEY).

Lo staff azzurro: Vincenzo Fanizza (allenatore), Luca Leoni (secondo allenatore), Simone Cruciani (assistente allenatore), Fabrizio Sollazzo (medico), Ottaviano Tateo (fisioterapista), Alessandro Parise (scoutman), Glauco Ranocchi (preparatore atletico-team Manager).

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della FIVB QUI