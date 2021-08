TEHERAN (IRAN) – Un altro successo per gli azzurrini nei campionati mondiali Under 19 maschilei di volley. L’Italia di Vincenzo Fanizza ha superato brillantemente, oggi mercoledì 25 agosto, la Repubblica Ceca 3-0 (set 25-19, 29-27 e 25-15). Grande prestazione per l’Italvolley che, dopo l’esordio vincente di ieri contro il Brasile, si sono resi protagonisti di un’altra prova molto positiva restando così a punteggio pieno nel girone.

Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 29-27, 25-15)

Italia: Boninfante 2, Porro 15, Bartolucci 7, Bovolenta 14, Penna 5, Balestra 2, Laurenzano (L). Rossi 1, Orioli 4, Staforini. N.e. Fanizza, Quagliozzi. All. Fanizza.

Repubblica Ceca: Klajmon 6, Bryknar 1, Jirasek 7, Toth 1, Kollator 17, Ures 7, Salek (L). Hoang 1, Lestina 1, Stieber, Sotola, Benda. All. Svoboda.

Arbitri: Yovchev Konstantin (BUL), Chumak Ivan (RUS).

Note: Durata set: 27’, 33’, 23’. Italia: a 2, bs 13, mv 4, et 20. Repubblica Ceca: a 2, bs 12, mv 8, et 29.

RISULTATI

Pool A

24/08: Nigeria-India 1-3 (17-25, 25-23, 21-25, 24-26); Iran-Guatemala 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

25/08: Polonia-Nigeria 3-0 (25-10, 25-14, 25-18); Iran-India (ore 16:30)

Pool B

24/08: Repubblica Ceca-Colombia 3-1 (21-25, 25-18, 32-30, 25-17); Italia-Brasile 3-0 (27-25, 25-21, 25-21)

25/08: Brasile-Bielorussia 3-0 (25-20, 25-16, 25-21); Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 29-27, 25-15)

Pool C

24/08: Thailandia-Bulgaria 0-3 (19-25, 21-25, 22-25); Russia-Belgio 3-1 (23-25, 25-23, 25-19, 34-32)

25/08: Bulgaria-Russia 1-3 (25-21, 22-25, 30-32, 22-25); Thailandia-Camerun 3-1 (22-25, 25-13, 25-21, 25-20)

Pool D

24/08: Egitto-Argentina 0-3 (16-25, 10-25, 22-25); Germania-Cuba 3-0 (25-19, 25-19, 25-18)

25/08: Argentina-Germania 3-1 (25-23, 25-22, 19-25, 25-22); Egitto-Repubblica Dominicana (25-0, 25-0, 25-0)

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI

Domani, giovedì 26/08 Italia-Bielorussia (ore 7.30); Venerdì 27/08 Italia-Colombia (ore 7.30).

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della FIVB QUI

I dodici azzurrini: Cosimo Balestra, Alessandro Fanizza (GREEN VOLLEY FRANCAVILLA Fontana di Puglia); Filippo Bartolucci, Gaetano Penna (LUBE); Mattia Boninfante (VOLLEY TREVISO), Alessandro Bovolenta, Mattia Orioli (ROBUR COSTA RAVENNA); Gabriele Laurenzano (MATERVOLLEY); Luca Porro (COLOMBO GENOVA); Francesco Quagliozzi (ROMA7 VOLLEY); Gianluca Rossi (VERO VOLLEY); Matteo Staforini (POWER VOLLEY).

Lo staff azzurro: Vincenzo Fanizza (allenatore), Luca Leoni (secondo allenatore), Simone Cruciani (assistente allenatore), Fabrizio Sollazzo (medico), Ottaviano Tateo (fisioterapista), Alessandro Parise (scoutman), Glauco Ranocchi (preparatore atletico-team Manager).

La formula

Nella prima fase, le 20 squadre partecipanti sono state divise in quattro gironi e si affronteranno con la formula del round robin. Le prime quattro di ogni raggruppamento comporranno il tabellone delle gare ad eliminazione diretta e nel primo turno le 16 formazioni si affronteranno negli ottavi di finale. Successivamente, la manifestazione continuerà con i quarti di finale, le semifinali e le finali per le medaglie. Le ultime classificate di ciascun girone, invece, si sfideranno per stabilire la classifica dal 17° al 20° posto.