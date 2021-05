L’AQUILA – Un fase di concertazione, così la definisce Carla Mannetti, assessore alla mobilità del Comune dell’Aquila, per definire, dai primi di giugno, le modalità di fruizione da parte di pedoni e mezzi del centro storico. Si va, infatti, verso la bella stagione e la città, almeno nei fine settimana e restrizioni covid permettendo, sta tornando a riempirsi.

I problemi sono sempre quelli, la carenza di parcheggi, la sosta selvaggia, la difficoltosa fruizione pedonale di strade e piazze del centro. Le esigenze d’altro canto sono variegate, ci sono anche residenti, commercianti, uffici, e i cantieri, tantissime sono ancora le strade chiuse appena si mette il naso fuori dall’asse centrale. “Abbiamo sempre condiviso l’idea delle pedonalizzazioni”, specifica la Mannetti ricordando sia il profilo strategico del Pums sia le prime Apu attivate in centro storico.

Ovviamente è necessario un percorso graduale che contempli sia infrastrutture di sosta che di trasporto pubblico, le regole nel lungo periodo come nel breve. Ci sono cittadini che chiedono scelte più coraggiose – domani c’è un evento della pagina Fb Stop auto in centro storico con cui il Comune dialoga – ma, conferma l’assessore, verranno ovviamente ascoltati i diversi corpi intermedi della città. “Nei prossimi giorni ascolteremo tutti, le categorie e l’associazionismo, l’Urban Center che ci ha aiutato nella fase partecipativa del Pums, i comitati di residenti e non solo”. L’obiettivo, come detto, è far partire un pacchetto provvedimenti dai primi di giugno. Provvedimenti che andranno nel senso di una estensione dell’accessibilità pedonale, in alcuni giorni o aree, oltre quella già prevista da Apu e Zru già esistenti.

A ridosso dell’anno elettorale la speranza per i cittadini del centro storico è che non ci siano strumentalizzazioni politiche di un problema tremendamente reale per la cui risoluzione c’è bisogno di grandi ispirazioni ma anche della necessaria concretezza e del buon senso.