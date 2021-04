Un Piano per l’estate da 510 milioni di euro per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze (ad esempio Italiano, Matematica, Lingue), di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale si articoleranno in 3 fasi, da giugno a settembre.

Lo ha messo a punto il Ministero dell’Istruzione, guidato dal Ministro Patrizio Bianchi, con l’obiettivo di utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico, attraverso un’offerta che rappresenta una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia, ma che intende anche valorizzare le buone pratiche e le esperienze innovative nate proprio durante l’emergenza.

Un sito con la raccolta delle informazioni, un help desk dedicato alle scuole, una campagna informativa e partecipativa, anche sui social, con l’hashtag #lascuoladestate, saranno i principali strumenti a disposizione.

Intanto sui social si è acceso il dibattito e una larga fetta di docenti si è detta contraria all’iniziativa.

L’invito è quello a non dare la propria disponibilità a questa proposta che arriva dopo un anno scolastico ancora più faticoso dei precedenti, visto che, tra Covid e didattica a distanza, il livello di stress è notevolmente aumentato.

‘Non siamo fancaz…., non siamo macchine’

I docenti, da quanto si legge sui social, sono stufi di essere considerati dei ‘fanca….sti’, sottolineando come dopo un anno di scuola, sono stanchi non solo i docenti, ma anche gli studenti, sono stanchi tutti. Si sottolinea come le parole ‘scuola’ ed ‘estate’ nella stessa frase facciano semplicemente rabbrividire. Con la stanchezza, non può esserci vero apprendimento: gli studenti sono stanchi, stanchi soprattutto di vedere i loro insegnanti.

Si tratta di una proposta, secondo quanto viene riportato sui social, avrebbe solamente lo scopo di fare propaganda per eliminare gli ormai celeberrimi ‘tre mesi di vacanza‘ che, puntualmente, vengono accostati alla categoria dei docenti. ‘Non siamo macchine’ – si legge – perché per fare bene il proprio mestiere, bisogna anche ricaricarsi e di staccare per un po’. Altro che rischio burn-out, tutti finirebbero per impazzire sul serio.

*****

Il Piano

Le attività del Piano si articoleranno in tre fasi: