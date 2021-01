La Legge di Bilancio ha autorizzato nuove assunzioni di personale nell’amministrazione giudiziaria e negli uffici giudiziari a partire dal 2021. Si tratta nello specifico di diversi bandi di concorso per assunzioni negli uffici giudiziari, nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e nel Dipartimento per la giustizia minorile.

I posti disponibili sono così suddivisi. 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, per assunzioni a tempo indeterminato negli uffici giudiziari a partire dal 1° gennaio 2023.

200 unità di personale del comparto funzioni centrali, da assumere a tempo indeterminato nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per l’anno 2021. 100 unità di personale del comparto funzioni centrali, da assumere a tempo indeterminato nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per il triennio 2021-2023. 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, da assumere a tempo indeterminato nel Dipartimento per la giustizia minorile per l’anno 2021.