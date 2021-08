AVEZZANO – Gironi danteschi e danzatori “animano” la splendida location del Castello Orsini: oggi sabato 28 (ore 21) e domani domenica 29 agosto (ore 18) l’antico maniero ospiterà due importanti performance di danza, voce e musica organizzate per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Gli spettacoli, promossi da Harmony danza con la regia e la coreografia di Paola Campagna e Giacomo Calabrese nell’ambito del cartellone eventi estate del Comune di Avezzano, sono il frutto della ricerca di un gruppo di danzatori e performer della residenza coreografica “Progetto Koan” svolto nella sede dell’Harmony Danza.

L’obiettivo ambizioso del progetto è quello di far vivere a danzatori, performer e attori un’esperienza condivisa di esplorazione e creazione in un contesto di lavoro in cui l’’essere e non il “fare” sia l’obiettivo cardine, comprendendo tra le attività anche l’azione vocale. Il tutto sotto la guida esperta dei docenti Paola Campagna, Laura Martorana, Giacomo Calabrese, Cristina Berlinzani, Monia Antonucci, Sebastiano Foti, Claudia Frisone, Piero Leccese. Negli appuntamenti al Castello Orsini verrà rappresentato un girone dantesco e i danzatori saranno dislocati in nicchie e meandri, dando vita ad una suggestiva pièce itinerante per, citando Italo Calvino “… cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”. Si ricorda l’orario degli eventi in onore del “Sommo poeta”: sabato 28, ore 21; domenica 29, ore 18. Ingresso libero.